Mondkraft heute 16. Juli 2026 – Mond im Löwen am Tag des Jupiter

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt am Tag des Jupiter trotz der Mondpause Wachstum und Erfolg. Die positive Verbindung zu Saturn setzt ungewöhnliche Kräfte frei. Vertrauen wir dem Wandel, der sich vollziehen wird! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Krebs – Mond Sextil Saturn – Tag des Jupiter – Mondpause zum Mond in der Jungfrau.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause dauert den ganzen Tag über an. Rechnen wir damit, dass Termine, Dates oder Treffen nicht klappen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen am Tag des Jupiter – Mondpause

Donnerstag ist der Tag des Jupiter und eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen. Jupiter verspricht uns aber auch jeden Donnerstag Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen. Allerdings sollten wir die Mondpause nicht außer acht lassen, die um 00.30 Uhr begonnen hat und erst morgen Nacht um 2.00 Uhr wieder endet.

Jupiter ist auch der Planet, der für Überfluss und Transformation steht. So eignet sich dieser Tag zudem hervorragend dafür, etwas Neues zu lernen oder Ideen für neue Projekte zu spinnen. Du solltest aber auch einmal zurückblicken und darauf schauen, was du bisher erreicht hast.

Wenn du auf deine Fehler blickst, dann bitte niemals mit Selbstzweifeln, sondern mit dem Willen, daraus zu lernen. Schreibe dir auf, was du in der Zukunft erreichen möchtest. Das ist eine gute Art, dich nicht im Arbeitstrott zu verlieren.

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Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen deutlich zeigt, ermöglicht es uns, zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmässig zu verteilen. Die Löwe-Energie eignet sich zudem bestens dazu, dass eventuell bestehende Missverständnisse und Kränkungen gelöst und geheilt werden.



In Beziehungen aller Art können all diejenigen von den kosmischen Energien der Mondkraft heute mit Mond im Löwen profitieren, die bereit sind, ihrem Gegenüber offen zu begegnen, ohne Dominanz und Überheblichkeit demonstrieren zu wollen. Nur dann können alte Geschichten bereinigt und wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen werden.



Mit Herzenswärme und Verständnis können wir unsere Beziehungen wieder harmonisieren und auf ein stabiles Grundgerüst stellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am Tag des Jupiter – Mondpause

Saturn schenkt uns währende der gesamten Mondpause durch ein harmonisches Sextil zum Mond im Löwen bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Saturn einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Richten wir den Blick in die Zukunft!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen.

Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Manuka Honig ist ein verblüffend vielseitiges und wirkungsvolles Heilmittel und gehört in jede Hausapotheke.

Manuka Honig wirkt gegen Bakterien, gegen Viren und gegen Pilze, ist ausserdem antiseptisch, antioxidativ und wundheilend. Halsschmerzen, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündungen, sowie Bronchialerkrankungen können mit diesem heilkräftigen Honig ebenfalls therapiert werden.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

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Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden.

Energie fließt immer – Heilung geschieht immer!

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Kahle Stellen im Rasen können wir heute wunderbar ausbessern. Bei zunehmendem Löwe-Mond wächst der Rasen fest und dicht nach. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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