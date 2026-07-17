Mondkraft heute 17. Juli 2026 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau beeinflusst unser Seelenleben. Neptun vernebelt den klaren Blick nach vorne. Liebesplanet Venus sorgt für Harmonie. Bereinigen wir alte Geschichten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs rückläufig – Mond Opposition Neptun – Mond Konjunktion Venus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute wird uns irgendwie alles zu viel. Nehmen wir uns unbedingt Zeit zum Durchatmen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute schenkt uns durch den Mond in Jungfrau die Möglichkeit, in die Tiefen unseres Seelenlebens einzutauchen. Wem es gestern noch nicht gelungen ist, die Heilenergie des Mondes für einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele zu nutzen, hat heute noch einmal die Gelegenheit, die immer noch vorhandenen seelischen Blockaden zu erkennen und aufzulösen.



Nehmen wir uns heute deshalb etwas Zeit und kümmern uns um unsere seelische Verfassung, denn alte Prägungen und Muster gehören hinterfragt. Achten wir durch Innenschau darauf, was wir im Innersten wirklich fühlen, wollen und brauchen. So können wir nach Möglichkeiten suchen, um unser Seelenleben wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen.

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Wir müssen uns allerdings vor Neptun in acht nehmen, der in Opposition zum Mond in der Jungfrau steht und uns den ganzen Tag immer wieder massiv beeinflussen wird. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben.



Durch den Einfluss von Neptun entfliehen wir der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung. Etwas Rückzug, während Neptun die Sicht vernebelt, wirken ausgleichend und klärend.

Bewahren wir unser seelisches Gleichgewicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond in der Jungfrau schenkt uns am Nachmittag positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems.

Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Kein anderer Himmelskörper verkörpert die Energie der Transformation so sehr wie der Mond. Mit seinen monatlichen Zyklen übt er einen kraftvollen Einfluss auf unser irdisches Leben aus. Zusätzlich wandert der Mond durch die zwölf Tierkreiszeichen und schenkt uns damit regelmäßig neue, sich stetig wandelnde Energien.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal fühlen wir uns dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Doch es gibt einen tieferen Sinn hinter leidvollen Erfahrungen. Jeder hat vor seiner Geburt einen Seelenvertrag geschlossen, in dem die Herausforderungen festgeschrieben sind, die uns auf den Weg zum Erwachen führen.

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Lernen wir, in Einklang mit unserem göttlichen Plan zu leben – um unsere Schöpferkraft voll zu entfalten und unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche zu verwirklichen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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