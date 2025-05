Neumondphase: Mondkraft heute 26. Mai 2025 – Merkur in Zwillinge

Die Mondkraft heute führt mit besonders positiven Planetenverbindungen in die Neumondphase zum Neumond in den Zwillingen. Merkur wechselt in die vielseitigen Zwillinge und bereichert den Alltag. Nehmen wir die neuen Möglichkeiten dankbar an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Zwillinge – Merkur Sextil Venus – Merkur Sextil Neptun – Wendepunkt – Neumondphase

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet – Joseph Campbell.

Mondkalender und Mondkraft heute – Neumondphase zum Neumond in Zwillinge

Die Mondkraft heute führt uns mit dem Zwillinge-Mond und einer besonderen Verbindung zwischen Merkur und Venus in die Neumondphase zum Neumond in den Zwillingen, der morgen am 26. Mai bereits ab 5.02 Uhr seine Kraft spüren lässt, die sich bis zum Abend immer mehr entfalten wir.

Durch die Verbindung von Verstandesplanet Merkur und Liebesplanet Venus machen sich in erster Linie schöpferisch kreative Energien bemerkbar, die nach Umsetzung verlangen. Unter dem Einfluss vom Merkur Venus Sextil schätzen wir ganz besonders die Kommunikation mit Freunden und Bekannten. Generell zeigen wir Gelassenheit und sind mit unserem Inneren im Gleichgewicht.

Dieser Aspekt gibt uns einen liebenswürdigen Charakter und macht außerdem fröhlich, höflich und beredt. Wir haben ein besonders gutes Sprachtalent, können uns aber auch in Wort und Schrift gewandt ausdrücken, wobei nicht selten eine literarische oder dichterische Ader zutage kommt. Da wir außerdem viel Fingerspitzengefühl beim Informationsaustausch beweisen, eignen wir uns gut als Vermittler in konfliktbeladenen Situationen.

.

.

Neptun und Merkur tragen ebenfalls dazu bei, dass die Neumondphase ohne Störungen verläuft. Die positive Energie von Merkur lässt uns über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Neptun in Fische verstärkt den positiven Einfluss von Merkur. Da wir unsere Umgebung verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Grundsätzlich sind wir sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Alles, was die Mondkraft heute in der Neumondphase offenbart, können wir für unseren weiteren Weg nutzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Zwillinge

Bereits seit 3.00 Uhr früh hat Merkur den ernsthaften Stier verlassen und ist in die lebhaften Zwillinge gewandert. In diesem Tierkreiszeichen bringt uns Merkur durch einen luftig-leichten Einfluss viel kommunikative und fröhliche Lebensenergie, wir sind sehr gesellig und bestrebt, Verbindungen zu anderen Menschen einzugehen – auch wenn diese nicht immer von Dauer sind. Wir erhalten aber auch genug Energie, um uns für etwas gänzlich Neues zu öffnen.

Durch Merkur in Zwillinge sind wir außerdem bereit, uns mit anderen auszutauschen, um gute Ratschläge und Inspirationen zu bekommen, die wir idealerweise annehmen sollten, wenn wir uns mit Problemen herumschlagen, für die wir noch keine Lösung gefunden haben. Das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen ebenfalls deutlich.

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir durch Merkur in Zwillinge unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir arbeiten gerne und erzielen Erfolge durch unsere eigenen Verdienste. Endlich zeigt sich dann auch wieder ein Licht am Horizont, denn erste konstruktive Ansätze dessen, was in Zukunft sein wird, werden wahrnehmbar.

Lassen wir keinen Stein auf dem anderen und krempeln beim morgigen Neumond unser Leben um!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge in der Neumondphase



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Im Einklang mit den lunaren Kräften kannst du auf allen Ebenen wachsen, denn für jede Lebensphase und jedes Anliegen gibt es eine passendes Mondritual.

Die Rituale verknüpfen Seelenthemen mit Mondphasen, stärken, reinigen, helfen Ballast loszulassen, Gegebenes anzunehmen und deine wirklichen Herzenswünsche zu manifestieren.

Nutze die Urkraft des Mondes >>>



Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen ist nun besonders effektiv. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Natürlich Entgiften >>> Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

