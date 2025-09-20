Neumondphase: Mondkraft heute 20. September 2025 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute führt mit dem Jungfrau-Mond in die Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau. Die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Uranus bringt Missverständnisse mit sich und sorgt für Schwierigkeiten im Beziehungsbereich. Nutzen wir die Mond-Energien für eine äussere und innere Reinigung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Venus Quadrat Uranus – Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir auch die ernstere Seite des Lebens!

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond in der Neumondphase

Durch die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond befinden wir uns bereits mitten in der Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau, der morgen am 21. September um 21.55 Uhr seine Kraft spüren lässt. Wir sollten uns daher schon heute überlegen, von was wir Abschied nehmen wollen, damit wir es morgen dem Neumond übergeben können. Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond so kurz vor dem Neumond auch zur äusseren und inneren Reinigung.

Befreien wir uns von allem, was uns den Weg in eine neue Zukunft noch erschweren könnte. Wir können durch den Mond in der Jungfrau in dieser Neumondphase zudem alles, was es neu zu ordnen gilt, jetzt mit Lust und Kraft in Angriff nehmen. Wir finden ausserdem den Mut, ganz neue Dinge ausprobieren und stoßen vielleicht sogar auf unkonventionelle Lösungen für bestehende Probleme.

.

.

Es gelingt uns durch den Jungfrau-Mond aber auch, Unbewusstes und Ungeklärtes zu verarbeiten. Das gibt unserem Gefühlsleben mehr Klarheit und Stabilität für weitere Aufgaben. Wir sind durch den bevorstehenden Neumond zudem mit Tatendrang regelrecht aufgeladen, so dass wir mit eisernem Willen selbst schwierige Aufgaben heute bewältigen können.

Selbst alte Ängste lassen sich in dieser Neumondphase besiegen, sodass wir in unser Seelenleben “Ordnung” bringen werden. Wir können den Kontakt zu unser inneren Welt intensivieren und es gelingt uns, nicht gegen unsere Gefühl zu handeln. Wir haben zudem die Fähigkeit, schon lange verdrängte Konflikte an die Oberfläche zu lassen und diese relativ schmerzlos aufzuarbeiten.

Fahren wir am Abend unseren Energiepegel herunter und versuchen, zur Ruhe zu kommen – Lassen wir alle Anspannungen los!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond in der Neumondphase

Wir müssen uns heute allerdings am Abend vor der verhängnisvollen Verbindung zwischen Liebesplanet Venus und Erneuerer Uranus in acht nehmen, die vor allem in unserem Liebesleben für Unruhe sorgen werden. Durch eine Quadratstellung sorgen Venus und Uranus für radikale Veränderungen und sogar Trennungen stehen im Raum, falls die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht.

Wenn wir unsicher sind, ob die Beziehung noch einen Sinn hat, da unter dem Venus-Uranus-Einfluss unsere Emotionen Achterbahn fahren, sollten wir darauf achten, uns nicht zu sehr gehen zu lassen und andere Menschen unnötig zu verletzen, indem wir ohne Vorwarnung aus der Beziehung ausbrechen.

Beachten wir jedoch auch, dass ein Quadrat immer diejenigen Bereiche symbolisiert, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei negativen Einflüssen alles noch in harmonische Bahnen lenken zu können. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander.

Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen. So treibt uns ein Quadrat erst zum Handeln an und fordert uns dann dazu auf etwas Sinnvolles zu tun.

Gehen wir Kompromisse ein, bevor es zu einer vorschnellen Trennung kommt!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns so akzeptieren, wie wir nun einmal sind, kann uns auch unser Umfeld annehmen und entsprechend schätzen – als den ausgeglichenen und glücklichen Menschen, der wir in Wahrheit sind.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

