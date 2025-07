NEUMOND: Mondkraft heute 24. Juli 2025 – Mondpause – Neumond im Löwen

Die Mondkraft heute führt mit hinweisgebenden Einflüssen von Uranus durch die Mondpause zum Mond im Löwen. Der Neumond im Löwen läutet eine kraftvolle Mondphase ein. Das starke Löwentor-Portal verdichtet die Neumondenergie und schenkt einen mutigen Neuanfang. Stellen wir die Weichen für unser Leben neu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.30 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: Neumond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Löwen – Mond Sextil Uranus – Mondpause zum Mond im Löwen. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit dem Mut des Löwen vor, dann können große Erfolge auf allen Ebenen erzielt werden!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Mondpause – Neumond im Löwen

Ein Sextil zwischen dem Mond und Uranus verleiht uns vom frühen Morgen an große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb sogar während der Mondpause, die die heute Nacht um 2.45 Uhr begonnen hat, mit Leichtigkeit alles erledigen, was anfällt. Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich.

Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute auch beim Neumond im Löwen gut nutzen. Uranus hilft uns außerdem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Die Mondkraft heute läutet durch den Neumond im Löwen, der bis 21.15 Uhr seine ganze dynamische Kraft entfalten wird, einen neuen Mondzyklus ein, aber auch den Beginn einer neuen persönlichen Phase. Alle Zeichen stehen auf Neuanfang und fordern uns auf, neue Ziele und neue Projekte in Angriff zu nehmen, sowie frischen Wind in unser Liebesleben zu bringen.

Altes und Unerwünschtes kann nun ebenfalls abgeschlossen werden, so dass man den Neumond im Löwen durchaus zur Veränderung von Lebensumständen und zur Manifestation nutzen kann, was dann für einen kraftvollen Neuanfang durchaus förderlich ist.

Wir bekommen durch den Neumond im Löwen durch dass Löwentor-Portal (Neumond und Sonne stehen beide im Zeichen Löwe) zudem die nötige Energie und Inspiration, uns selbst neu zu entdecken oder uns endlich über unsere wahren Stärken bewusst zu werden.

Sowohl privat als auch beruflich werden uns völlig neue Möglichkeiten eröffnet, die es zu nutzen gilt.

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Löwen

Bei diesem Neumond im Löwen kann sich ein Neuanfang jedoch auch auf eine sehr energische Art und Weise Bahn brechen, was viele von uns überfordern wird und regelrecht durcheinander rüttelt. Das Tierkreiszeichen Löwe steht bei diesem Neumond auch sehr nahe bei Uranus, der Freiheit und Rebellion symbolisiert. Da dieser oft unberechenbar ist, können ganz unerwartete Veränderungen und neue Herausforderungen auf uns einprasseln.

Dennoch kann uns dieser kraftvolle Neumond im Löwen einen wundervollen Energieschub für einen Neuanfang in allen Lebensbereichen geben. Dazu ist es allerdings nötig, sich von all dem zu befreien, was diesem kräftigen Ausdruck des Mondzeichen Löwe im Weg steht. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es nötig ist loszulassen und auch die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen.

Geben wir uns voller Zuversicht dem gewünschten Neuanfang hin!

Mondkraft heute mit dem Neumond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Mond-Magie der Mondkraft heute Violett ist die Farbe der Spiritualität. Sie öffnet das Bewusstsein für nicht-materielle Erfahrungen und fördert den Schwingungsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften. Violett ist außerdem die Farbe, mit der man Reinigungsprozesse bei körperlichen Blockaden oder psychischen Unklarheiten in Gang setzt.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt.

Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

