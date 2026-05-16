NEUMOND: Mondkraft heute 16. Mai 2026 – Neumond im Stier

Die Mondkraft heute öffnet mit dem Neumond im Stier die Türen für einen Neubeginn. Heiler Chiron legt den Finger in die Seelenwunden und geht eine bedeutungsvolle Verbindung mit Energieplanet Mars ein. Trauen wir uns, weitreichende Entscheidungen zu treffen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: Neumond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Zwillingen – Mars Konjunktion Chiron.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir das Leben auf allen Ebenen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Stier

Der Neumond im Stier, der nach und nach bis 22.00 Uhr seine volle Kraft entfaltet, ist eine Zeit des Abschlusses und markiert einen Neuanfang in allen Bereichen unseres Lebens. Wir erhalten Rückenwind für alles, was wir neu beginnen oder verändern möchten. Wir werden in dieser Mondphase zudem in unserem Seelenleben einen positiven Neumond-Einfluss zu spüren bekommen, denn Herrscherplanet Venus öffnet unsere Herzen für die Liebe und rückt alle familiären, freundschaftlichen und auch partnerschaftlichen Beziehungen in ein positives Licht.

Der Neumond im Stier ist die Zeit der Wandlung, fordert uns aber gleichzeitig auf, Verantwortung für unser Tun auch dann zu übernehmen, wenn es bei der Neuausrichtung nicht so ganz nach unseren Wünschen verläuft. Nutzen wir Neumondenergie, um eigene Ziele und Wertvorstellungen neu zu definieren. Was wünsche ich mir von mir selbst? Was will ich in den kommenden Wochen neu lernen? In welchen Bereichen braucht es dringend Veränderung? Welche Lebenskapitel muss ich abschließen?

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Dieser Neumond in Stier ist somit ein günstiger Zeitpunkt, um seinem Leben eine neue Wendung zu geben. Jetzt kann man Wünsche aussprechen, Pläne schmieden und Vorhaben starten. Der Neumondtag ist auch besonders gut geeignet, um sich von alten Gewohnheiten zu lösen.

Um die Energien dieses Neumondes für eine Erneuerung in allen Lebensbereichen nutzen zu können, ist es jedoch unumgänglich, sich von allem zu befreien, woran wir noch krampfhaft festhalten, obwohl es uns schon lange nicht mehr bereichert.

Üben wir uns in Gelassenheit, dann öffnet der Neumond im Stier die Türen für einen Neuanfang wie von selbst. Wir müssen dann nur hindurch gehen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Stier

Die starken Energien von Mars und Chiron, die sich zu einer Konjunktion vereinen, üben beim Neumond im Stier einen ganz besonderen Einfluss auf uns aus, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Energieplanet Mars wird uns dabei aktiv unsere Verletzungen und alten Wunden bewusst machen, wobei es sogar zu entzündlichen Prozessen kommen kann.

Mars kann jedoch mit Unterstützung von Chiron heilend wirken, wenn wir die dazu nötigen Erkenntnisprozesse durchlaufen haben. Die Bewusstwerdung alter Verletzungen kann durchaus hilfreich sein im Prozess der Heilung. Chiron macht uns zudem auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam.

Da er unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange, um unsere tiefste Seelenwunde auch zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf die Seelenwunden aufmerksam machen.

Heilung durch Chiron und Mars geschieht allerdings meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir bei diesem Neumond ohnehin ausgesetzt sind, und die wir eigentlich so gar nicht wollen. Danach sind wir jedoch von falschen Vorstellungen, die aus der Vergangenheit stammen, befreit und können unser Leben nach neuen Richtlinien fortsetzen, die auf die Gegenwart treffender Bezug nehmen.

Wachsen wir beim Neumond im Stier über unsere Schattenseiten hinaus!

.

Mit TCM durch die Wechseljahre

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen. Schumann Wellengenerator >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, sollten wir auf unsere innere Stärke vertrauen. Wenn wir erkennen, wie viel Kraft in uns steckt und diese auch annehmen, finden wir für alles eine Lösung.

.

Mutig, selbstbewusst und frei – Selbstcoaching macht es möglich!

„Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus!“

Mentale Stärke durch Selbstcoaching >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen besonders rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Heil-Trank Selleriesaft >>>

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.