NEUMOND: Mondkraft heute 15. Juni 2026 – Neumond in den Zwillingen – Neumond im Krebs

Die Neumond-Mondkraft heute führt uns mit dem Neumond in den Zwillingen an unseren Seelenort und ermöglicht eine wundervolle Neuausrichtung. Nach der Mondpause schenkt der Neumond im Krebs die Möglichkeit, die Seele von altem Groll zu reinigen. Bleiben wir unserem eingeschlagen Kurs treu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.15 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: Neumond in den Zwillingen zum Neumond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs/Mond im Krebs – Mondpause zum Mond im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute ist ein idealer Tag, um etwas Neues zu beginnen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in den Zwillingen

Die Neumond-Mondkraft heute legt vor und während der Mondpause, die bereits um 4.50 Uhr frühmorgens begonnen hat, durch den Neumond in den Zwillingen den Grundstein für kommende erfolgreiche und glückliche Zeiten. Kehren wir dazu an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte, damit einem Neubeginn der Weg geebnet werden kann.

Die Chancen auf Veränderung in allen Lebensbereichen sind bei diesem Neumond gewaltig. Trauen wir uns, über unseren Schatten zu springen und lösen wir die inneren Grenzen auf, die einem Neuanfang im Weg stehen. Dieser Neumond in den Zwillingen kündigt eine intensive Zeit des Wandels an, in der wir neue Wege gehen können, Neues kennen lernen dürfen, sowie Gefühle der Freiheit, des Erfolges und der Liebe erfahren werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Nutzen wir den Neumond in den Zwillingen, um uns über unsere Absichten und Ziele, unsere Wünsche und Ängste klar zu werden. Durch die Rückkehr an unseren Seelenort drängt kraftvoll an die Oberfläche, was wir bisher in den Tiefen unserer Seele verbannt haben. Das kann zwar starke Emotionen auslösen, doch ist es nötig, alles was uns innerlich blockiert nun auszugraben und in Liebe loszulassen

Schließen wir mit unserer eigenen Vergangenheit ab, damit wir uns auf die bevorstehenden positiven Zeiten, Veränderungen und Lebenssituationen konzentrieren können. Auch wenn unser Seelenplan etwas anders vorgesehen haben sollte, müssen wir uns nicht mit unserem Schicksal abfinden, sondern können jederzeit und an jedem Ort ein Leben erschaffen, das unseren eigenen Vorstellungen auch entspricht.

Jetzt können wir Effizienz in unser Leben bringen und es so strukturieren, dass es in die richtige Richtung läuft. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir zu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir durch den Neumond in den Zwillingen eine Realisierbarkeit unserer Pläne nicht so recht abschätzen können. Verzetteln wir uns nicht!

Freuen wir uns auf die Möglichkeit der Neuausrichtung, die uns der Neumond in den Zwillingen bietet – Gestalten wir unser Schicksal selbst, anstatt ihm zu unterliegen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Krebs

Der Neumond im Krebs ist vor allem von viel Verständnis füreinander geprägt ist und wird ab 14.15 Uhr seine ganze Kraft entfalten. Wir können unter diesem Neumond-Einfluss zwischenmenschliche Probleme klären, so dass wir uns völlig unbelastet in die Zeit des Neubeginns begeben können. Allerdings sind wir beim Neumond im Krebs auch angreifbarer und sentimentaler als sonst. Es können zudem längst vergessene Wunden wieder aufreißen und die Seele erleidet alte Verletzungen erneut, die besonders heftig schmerzen können.

Nutzen wir den sensiblen Einfluss des Krebs-Neumondes um zu erkennen, was uns immer noch daran hindert, uns von alten Mustern oder Bindungen zu lösen. Nehmen wir uns etwas Zeit und befassen uns mit unseren tiefsten seelischen Bedürfnissen, indem wir uns fragen, wie wir grundsätzlich mit unseren Wünschen, Ängsten und unserer Verletzbarkeit umgehen.

Alte Ordnungen werden sich unter dem Neumond im Krebs verabschieden und dazu gehört auch, dass wir uns von unguten Beziehungen, Gewohnheiten, Situationen und Aspekten unserer Persönlichkeit befreien. Wir können nicht länger an Altem festhalten, wenn wir mit uns und der Welt, in der wir leben, nicht glücklich sind.

Wir können nicht nur mit einem Neubeginn in den von uns gewünschten Bereichen rechnen, denn es verlangt auch nach gravierenden Veränderungen, die unser gesamtes Leben auf den Kopf stellen können – im positiven Sinne. Der Neumond sorgt dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können.

Dieser Neumond im Krebs ist auch immer für Überraschungen und glückliche Momente gut, so dass manches durchaus unvorhergesehene Wendungen nehmen kann. Zudem können gänzlich unerwartete Begebenheiten auftreten, die wir positiv für unseren weiteren Weg nutzen sollten. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Neumond-Einfluss gut nutzen.

Wichtig ist nur, dass wir jeden Neustart, den der Neumond im Krebs begünstigt, erst dann vollziehen, wenn der Mond bereits die Sonne überschritten hat und wieder am zunehmen ist. Wenn der Mond noch vor der Sonne steht, wird der Neumond astrologisch gesehen nämlich ungüns­tig bewertet, da hier dunkle, unbewusste und verdrängte seelische Kräfte im Gange sind, die zu falschen Entscheidungen führen können.

Nutzen wir die Kraft des Neumondes, um einen Neubeginn zu wagen!

.

Mondkraft heute mit dem Neumond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Sango-Meereskoralle bietet einen natürlichen Mineralstoffkomplex aus über siebzig Mineralstoffen und Spurenelementen. Organische Mineralstoffe sind leicht vom Körper aufzunehmen und zu verwerten. Calcium und unser Magnesium sind perfekt ausbalanciert, um die Gesundheit zu unterstützen. Die Kraft der Sango-Meereskoralle >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute »Mach das Beste aus dem, was du hast – und tu es aus ganzem Herzen!« Das ist die Kernaussage der japanischen Lebensphilosophie »Ganbatte«. Mit ihr können wir aus uns selbst heraus Gelassenheit, Willensstärke und Tatkraft entwickeln, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern und uns durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Ganbatte – Tu es mit ganzem Herzen >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist einer der Gründe dafür, dass viele Menschen vor einer Wahl zögern. Die Angst vor dem Scheitern oder sogar vor den Folgen des Erfolgs überwiegen. Überwinden wir die Unentschlossenheit!

. Alle Bereiche unseres Lebens – persönliche Entwicklung, Liebe und Beziehungen, Beruf und Erfolg – basieren auf klarem Denken und klugen Entscheidungen. Wer klar denkt, entscheidet besser! In jeder Situation wissen, was zu tun ist >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.