Mondkraft heute 9. September 2025 – Mond im Widder am Tag des Mars

Die Mondkraft heute am Tag des Mars stärkt mit dem Widder-Mond das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Eine kraftvolle Verbindung von Merkur und Uranus vermittelt völlig neue Einsichten. Lassen wir uns auf alles Neue ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Waage – Merkur Trigon Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Flexibilität bringt uns heute besonders weit, doch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder am Tag des Mars

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg.

So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung.

.

.

Der Widder-Mond heizt zudem die Stimmung auf und lässt uns deutlich spüren, dass wir in unserem Leben etwas ändern müssen. Die starken Einflüsse von Widder und Mars bringen viel Schwung und neuen Elan, so dass wir bedeutende Entscheidungen fällen können, wobei uns ein positiver Durchbruch gewiss ist.

Es besteht zudem viel Offenheit und Kontaktfreude, jedoch sollten wir darauf achten, dass wir nicht allzu ungestüm auf andere zugehen.

Wichtig ist, tolerant und flexibel in Diskussionen zu bleiben, denn Worte können sehr verletzend sein und schnell einen Keil zwischen Freundschaften und Beziehungen treiben. Zweifellos ist der Widder eine kämpferische Kraft, jedoch muss diese nicht zwangsläufig in einem zerstörerischen Sinn eingesetzt werden.

Öffnen wir uns für alles Neue, dann ist uns ein langanhaltender Erfolg gewiss!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder am Tag des Mars

Durch ein Merkur Uranus Trigon dürfen wir mit himmlischen Überraschungen rechnen, die unser Herz und unsere Seele tief bereichern, wenn wir bereit sind, uns auf Neues einzulassen. Wir können unter dem Einfluss dieser Konstellation aber auch gut Probleme bewältigen und uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft stürzen. Wir sind durch die günstige Mond-Uranus-Verbindung zudem in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren.

Dieses Mars Uranus Trigon stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren. Wir legen Wert auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir auch am energiegeladenen Tag des Mars immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.

Besonnenheit bei allem was wir tun, kann so manche Situation entschärfen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Blutquick ist eine wohlschmeckende Kräuterauszug-Fruchtsaft-Mischung, die Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12 enthält.



Eisen trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Vitamin B6 trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen bei. Vitamin B12 trägt zum Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

