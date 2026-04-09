Mondkraft heute 9. April 2026 – Mond im Steinbock – Mars im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock lässt durch Herrscherplanet Saturn die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Der Zeichenwechsel von Mars in Widder hebt das Energieniveau deutlich an. Gehen wir mutig vorwärts! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mars im Widder.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Nehmen wir nicht alles so ernst, denn Arbeit darf auch durchaus Spaß machen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock und Herrscherplanet Saturn
Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock müssen wir damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit besonders aktiv sind. So könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns auf unserem geplanten Weg vorerst behindern werden.
Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.
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Herrscherplanet Saturn erwartet von uns aber auch, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.
Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können die gewonnenen Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.
Wem es beim Mond im Steinbock gestern allerdings gelungen ist, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.
Setzen wir stabile Ziele, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Widder
Mars verlässt heute die sensiblen Fische und begibt sich bis 19. Mai 2026 in den kraftvollen Widder. Im positiven Sinne werden wir mehr Tatkraft und Durchsetzungsvermögen an den Tag legen, müssen uns jedoch auch darauf einstellen, dass die Streitlust und die Neigung zu explosiven Ausbrüchen zunimmt.
Mars fordert uns jedoch durch die starken Energien immer wieder dazu auf, aktiv und in Bewegung zu sein und verlangt von uns, dass wir stets aufs Neue beweisen, dass wir den Willen zum Siegen haben. Diplomatie ist allerdings beim Mars im Widder nicht gerade unsere Stärke, denn wenn jemand eine andere Meinung als unsere vertritt, widersprechen wir sofort.
Dies liegt auch daran, dass wir die Führung anstreben, diese auch bekommen und dann ohnehin keinen Widerspruch mehr dulden. Durch die vom Widder-Mars ausgelöste offene und direkte Art, vergreifen wir uns jedoch gerne einmal im Ton und wirken dann auf unsere Mitmenschen sehr verletzend.
Mars im Widder verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen, so dass wir aufgrund der starken Durchsetzungskraft selbst größere Widerstände einfach aus dem Weg räumen können.
Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock
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Tierkreiszeichen Steinbock
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Knie, Knochen, Haut
Organsystem: Kreislauf
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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