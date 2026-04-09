Mondkraft heute 9. April 2026 – Mond im Steinbock – Mars im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock lässt durch Herrscherplanet Saturn die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Der Zeichenwechsel von Mars in Widder hebt das Energieniveau deutlich an. Gehen wir mutig vorwärts! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mars im Widder.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir nicht alles so ernst, denn Arbeit darf auch durchaus Spaß machen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock und Herrscherplanet Saturn

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock müssen wir damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit besonders aktiv sind. So könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns auf unserem geplanten Weg vorerst behindern werden.

Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.

Saturn als Herrscherplanet des Steinbocks schenkt uns bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch die großen Ziele im Leben erreichen können, die wir bereits seit längerem ins Auge gefasst haben. Setzen wir alle Pläne in die Tat um, aber bedenken wir, dass es auch einige Zeit dauern kann, bis wir die Früchte unserer Bemühungen ernten werden.

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Herrscherplanet Saturn erwartet von uns aber auch, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.

Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können die gewonnenen Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.

Wem es beim Mond im Steinbock gestern allerdings gelungen ist, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Setzen wir stabile Ziele, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Widder

Mars verlässt heute die sensiblen Fische und begibt sich bis 19. Mai 2026 in den kraftvollen Widder. Im positiven Sinne werden wir mehr Tatkraft und Durchsetzungsvermögen an den Tag legen, müssen uns jedoch auch darauf einstellen, dass die Streitlust und die Neigung zu explosiven Ausbrüchen zunimmt.

Mars fordert uns jedoch durch die starken Energien immer wieder dazu auf, aktiv und in Bewegung zu sein und verlangt von uns, dass wir stets aufs Neue beweisen, dass wir den Willen zum Siegen haben. Diplomatie ist allerdings beim Mars im Widder nicht gerade unsere Stärke, denn wenn jemand eine andere Meinung als unsere vertritt, widersprechen wir sofort.

Dies liegt auch daran, dass wir die Führung anstreben, diese auch bekommen und dann ohnehin keinen Widerspruch mehr dulden. Durch die vom Widder-Mars ausgelöste offene und direkte Art, vergreifen wir uns jedoch gerne einmal im Ton und wirken dann auf unsere Mitmenschen sehr verletzend.

Mars im Widder verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen, so dass wir aufgrund der starken Durchsetzungskraft selbst größere Widerstände einfach aus dem Weg räumen können.

Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind. Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Uns alle kann es allerdings von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse oder die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn. Doch solche Situationen müssen uns nicht aus der Bahn werfen, denn in diesen Zeiten des Wandels können wir Krisen als willkommenen Anlass für eine Bestandsaufnahme und Neu­orientierung nutzen. Krisen mit Weisheit überwinden >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.