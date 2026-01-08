Mondkraft heute 8. Januar 2026 – stärkender Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau löst durch eine Verbindung zwischen Mars und Venus in allen Lebensbereichen starke Energien aus. Glücksplanet Jupiter greift wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Nehmen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Venus Konjunktion Mars – Mond Sextil Jupiter – Mond Quadrat Saturn.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Wir können jetzt mithilfe des Mondes ganz viel für uns entscheiden und erreichen. Denken wir ruhig mal nur an uns selbst und ändern das, was uns nicht guttut.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau
Durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau beeinflusst uns in erster Linie eine Konjunktion, die Venus und Mars miteinander bilden. Wenn sich die Planeten der Liebe und des Krieges in dieser seltenen Umarmung befinden, dann müssen wir mit starken Energien rechnen, die sich in allen Bereichen zeigen können.
Vor allem Liebesplanet Venus macht sich durch Liebesenergien bemerkbar, die alle Beziehungen bereichern können. Die Fähigkeit, seine Bedürfnisse durchzusetzen und der Wunsch nach Begegnung und Kooperation ergänzen sich hier harmonisch.
Allerdings muss damit gerechnet werden, dass sich auf eine Phase der Leidenschaft totale Gleichgültigkeit breit macht, da diese Konjunktion enorme Gefühlschwankungen auslösen wird. Öffnen wir unser Herz, damit uns die Liebeskraft erreichen kann.
.
.
Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond in der Jungfrau dann ab Mittag mit Jupiter ein. Der Glücksplanet kann durch ein harmonisches Sextil zum Mond in der Jungfrau seine ganze Kraft entfalten. Der positiv wirkende Jupiter eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.
Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es wieder ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond in der Jungfrau – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.
Durch den Einfluss von Jupiter haben wir außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Wir können zudem unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen, dann gilt es diese zu relativieren.
Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
Die stärkenden und glückbringenden Mondenergien werden allerdings am frühen Abend ausgebremst, denn Karmaplanet Saturn wird uns durch ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau einiges abverlangen. Es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dem Abend eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.
Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und laufen außerdem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.
Lassen wir unser altes Karma hinter uns!
.
Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
.
Tierkreiszeichen Jungfrau
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Verdauungsorgane
Organsystem: Kreislauf
.
.
