Mondkraft heute 7. November 2025 – Zwillinge-Mond am Tag der Venus

Die Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond am Tag der Venus lädt zum Genießen ein. Herrscherplanet Merkur fördert zum einen die Kommunikation und einen eher spielerischen Gedankenaustausch. Es zeigen sich aber auch die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Tag der Venus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Zwillinge-Mond ist die perfekte Zeit für gesellige Treffen in fröhlicher Runde!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen am Tag der Venus

Freitag ist der Tag der Venus, die als Liebesplanet ganz allgemein für Liebe, Harmonie und Schönheit steht und die Herzen höher schlagen lässt. Für Singles ist deshalb der Freitag perfekt für eine erste Verabredung, denn die Chancen auf die große Liebe stehen gut. Für bestehende Partnerschaft hingegen ist es die richtige Zeit für einen Kuschelabend, um sich wieder näherzukommen.

Nutzen wir den Tag der Venus, um uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und wenn ein wichtiges Fest gefeiert werden soll, dann sollte man es definitiv auf einen Freitag legen. Liebesplanet Venus wird dafür sorgen, dass die Atmosphäre magisch und voller Spaß ist.

In Sachen Schönheit gilt: Egal ob Friseur, Parfüm oder Schuhe – gönnen wir uns ruhig etwas Luxus. Sogar für finanzielle Investitionen ist immer der Freitag am besten geeignet. Der Tag der Venus ist aber auch unserer Selbstliebe gewidmet, die es zu stärken gilt.

Merkur, der zur Zeit im Schützen steht, macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren und beleben uns.

Zwillinge-Zeichenherrscher Merkur verrät uns, wie ausgeprägt unsere Neugier und der Drang Neues zu lernen grundsätzlich sind. Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch den Mond in den Zwillingen jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, schon bekanntes interessiert uns nämlich wenig.

Aber auch Vorsicht ist angebracht: Wer zum Tratschen neigt, sollte heute besonders auf seine Zunge achten! Wir müssen auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Nutzen wir die Mondkraft heute für alle Tätigkeiten, die uns mental herausfordern!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Merkur durchzieht den späten Nachmittag allerdings mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond in den Zwillingen steht. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich dann ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen und wachsen über unsere Schattenseiten hinaus!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung.

Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen.

In der Vollmondphase können Rituale und Zeremonien durchgeführt werden, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

