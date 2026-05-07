Mondkraft heute 7. Mai 2026 – Steinbock-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt durch die Quadratstellung von Merkur und Jupiter für massive Spannungen. Pluto und Neptun wirken positiv auf die kraftlose Zeit der Mondpause ein. Geben wir keine Geheimnisse preis! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Merkur Quadrat Jupiter – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Neptun – Mondpause zum Mond im Wassermann.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Gut möglich, dass der eine oder andere während der Mondpause ein wenig mürrisch oder ungemütlich ist. Lassen wir uns davon nicht weiter beeindrucken!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock in der Mondpause
Bevor der Steinbock-Mond in die Mondpause geht, verlangt das Quadrat zwischen Merkur und Jupiter heute unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir neigen dazu, vieles zu versprechen, aber kaum etwas davon umzusetzen. Generell sind wir zwar gebefreudig und anderen durchaus wohlgesonnen, jedoch allzu unpraktisch veranlagt.
Wir fallen mit der Tür ins Haus und die Gefahr, dass wir uns verplappern, indem wir Vertrauliches genau zum ungünstigsten Zeitpunkt ausplaudern, ist besonders hoch. Unsere Indiskretion wir allerdings nachteilige Folgen haben.
Beim Merkur Jupiter Quadrat kommt es häufig zu unpraktischen und unrealistischen Ideen. Wir sind zwar sehr ideenreich, allerdings sind unsere Vorhaben realitätsfern und praktisch nicht umsetzbar. Wir erscheinen auch äußerst unorganisiert und innerlich unausgewogen.
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Allgemein hören wir uns selbst gerne reden und möchte andere belehren. Daher wirken wir eingebildet und arrogant. Um unser Umfeld zu beeindrucken, neigen wir auch dazu, hochtrabend von Dingen zu sprechen, von denen wir im Grunde gar nichts verstehen.
In unseren Ansichten sind wir zudem überaus veränderlich und wankelmütig, was ein schlechtes Urteilsvermögen und Unzuverlässigkeit zur Folge hat. Trotz allem sind wir dennoch positiv gestimmt und gehen optimistisch an unsere Pläne heran – auch wenn diese nicht mit Erfolg gekrönt sein werden.
Hüten wir uns vor allzu großen Erwartungen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond in der Mondpause
Am späten Nachmittag (16.20 Uhr) geht der Steinbock-Mond dann in die lange Mondpause, welche erst morgen um 9.30 Uhr wieder enden wird. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns jedoch mit ausreichend Energie versorgen, damit wir trotz der Quadratstellung von Merkur und Jupiter gut durch die Mondpause kommen. Pluto schenkt uns emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond im Wassermann gut gebrauchen können.
Auch Neptun, der Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, greift wohlwollend in die Mondpause ein. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun schenkt uns Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.
Nutzen wir die positiven kosmischen Energien, die uns während der gesamten Mondpause begleiten werden!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock
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Tierkreiszeichen Steinbock
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Knie, Knochen, Haut
Organsystem: Kreislauf
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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