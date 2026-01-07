Mondkraft heute 7. Januar 2026 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau schenkt Stabilität und sorgt für eine Neuordnung. Zeichenherrscher Merkur bringt Klarheit in viele Bereiche und ermöglicht die richtigen Entscheidungen. Bereinigen wir alle essentiell wichtigen Themen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Sextil Sonne.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben.“ – Indianische Weisheit.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes heute noch einmal für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Der Jungfrau-Mond bringt zudem Stabilität in unseren Alltag und ordnet alles neu, was im Innen und im Aussen in Unordnung geraten ist. Unser klares Denken, für das Merkur als Herrscherplanet der Jungfrau verantwortlich ist, stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter an jene Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen.

Durch den Einfluss von Herrscherplanet Merkur ist dies eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns dabei das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.

Blitzartige Eingebungen, für die sich Zeichenherrscher Merkur ebenfalls verantwortlich zeigen wird, können zudem dafür sorgen, dass wir endlich die Lösung für ein bereits lang anstehendes Problem finden, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben.

Nutzen wir die klärende Mondkraft heute um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.

Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.

Beschreiten wir mutig neue Wege!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Neben den klärenden Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur erhalten wir auch durch die Sonne im Steinbock wertvolle Unterstützung, die sich mit dem Mond in der Jungfrau zu einem harmonischen Sextil verbindet. Diese Konstellation stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt dieser Aspekte inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter.

Das Mond Sonne Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Machen wir einen Schritt nach vorne – Der Mond in der Jungfrau gibt die Richtung an!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Ein ehrliches Lächeln, das von Herzen kommt, kann ganz viel in unserem Leben zum Guten hin verändern. Schenken wir uns im Spiegel selbst ein Lächeln, denn dann fühlt sich das Leben gleich besser an. Lächeln wir auch in den Momenten, in denen es eigentlich nicht viel zu lachen gibt.

. Wir Menschen gelten als »Krone der Schöpfung«. Und doch leiden viele von uns unter chronischen, oft diffusen Beschwerden, werden Opfer ihrer schlechten Angewohnheiten und haben das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Was steckt hinter den scheinbar unlösbaren Problemen? Mithilfe der Andreas-Winter-Methode werden die individuellen Auslöser und Ursprünge ins Bewusstsein gehoben, emotional umgedeutet und unschädlich gemacht. Wie unsere Psyche tickt >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

