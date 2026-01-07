Mondkraft heute 7. Januar 2026 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau schenkt Stabilität und sorgt für eine Neuordnung. Zeichenherrscher Merkur bringt Klarheit in viele Bereiche und ermöglicht die richtigen Entscheidungen. Bereinigen wir alle essentiell wichtigen Themen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Sextil Sonne.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
„Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben.“ – Indianische Weisheit.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau
Der Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes heute noch einmal für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Der Jungfrau-Mond bringt zudem Stabilität in unseren Alltag und ordnet alles neu, was im Innen und im Aussen in Unordnung geraten ist. Unser klares Denken, für das Merkur als Herrscherplanet der Jungfrau verantwortlich ist, stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter an jene Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen.
Durch den Einfluss von Herrscherplanet Merkur ist dies eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns dabei das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.
Blitzartige Eingebungen, für die sich Zeichenherrscher Merkur ebenfalls verantwortlich zeigen wird, können zudem dafür sorgen, dass wir endlich die Lösung für ein bereits lang anstehendes Problem finden, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben.
.
.
Nutzen wir die klärende Mondkraft heute um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.
Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.
Beschreiten wir mutig neue Wege!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
Neben den klärenden Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur erhalten wir auch durch die Sonne im Steinbock wertvolle Unterstützung, die sich mit dem Mond in der Jungfrau zu einem harmonischen Sextil verbindet. Diese Konstellation stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt dieser Aspekte inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter.
Das Mond Sonne Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.
Machen wir einen Schritt nach vorne – Der Mond in der Jungfrau gibt die Richtung an!
.
Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
Tierkreiszeichen Jungfrau
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Verdauungsorgane
Organsystem: Kreislauf
.
.
