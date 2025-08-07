Mondkraft heute 7. August 2025 – Mond im Wassermann – Mars in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem luftig-leichten Mond im Wassermann sorgt für Abwechslung. Der Zeichenwechsel von Mars in die Waage bringt eine Energieverschiebung mit sich. Kompromisse finden und sich wieder mehr Zeit nehmen lautet nun die Devise! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mars in Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nur wer seinen eigenen Weg geht hinterlässt Spuren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann – Mars in Waage

Mit dem Mond im Wassermann kommt die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar.

Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit. Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Mars wechselt heute von der vernunftbetonten Jungfrau in die harmoniesüchtige Waage, wo er sich bis 22. September aufhalten wird. Ein deutlicher Energiewechsel wird durch Mars in der Waage spürbar, denn gerade in diesem friedliebenden Zeichen wird der Powerplanet einiges von uns abverlangen und oft zwiespältige Reaktionen hervorrufen. Es wird uns aber auch ein Anliegen sein, mit kluger Strategie vorzugehen und dabei all unseren Charme einzusetzen.

Die nach Ausgleich suchenden Waage-Energien werden jedoch dafür sorgen, dass wir nicht so entschlossen handeln, wie wir es beim Einfluss des voran strebenden Mars ansonsten gewohnt sind, denn zu viele Alternativen und Bedenken mischen sich ein, wenn wir uns auf eine Aktion festlegen wollen.

Mit Mars in der Waage zeichnen wir uns nicht durch besonderen Mut oder starkes Durchsetzungsvermögen aus, sondern es geht uns vielmehr darum, die Energie so einzusetzen, dass es möglichst andere sind, die dass tun, was eigentlich wir zu tun hätten. „Gut Ding will Weile haben “ könnte somit das Motto beim Mars in der Waage sein, denn erst wenn wir sorgfältig alles gegeneinander abgewogen hat, erhalten wir den notwendigen Energieschub.

Vor allem ist durch Mars in der Waage unser Gerechtigkeitssinn sehr ausgeprägt und so werden wir uns in Diskussionen bemühen, lange fair zu bleiben und niemanden zu verletzen. Ist für uns diese Möglichkeit allerdings nicht mehr gegeben, können wir durch die Mars-Energie durchaus eiskalt und abweisend werden.

Versuchen wir mithilfe der Waagequalitäten, die Mars nun mit sich bringt, äusserliche Gegensätze zu verbinden und Spannungen auszugleichen. Nur so gelingt es uns, unser inneres Gleichgewicht zu erhalten und Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Suchen wir gezielt den Kontakt mit anderen, reden über unsere Pläne und erkunden Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in Waage

Im Tierkreiszeichen Waage fühlt sich der energische und tatkräftige Mars allgemein gesehen nicht besonders wohl. Er möchte uns lieber veranlassen Ruck-Zuck zu entscheiden und nach vorne zu preschen. Bei Mars in der Waage ist die Atmosphäre jedoch denkbar ungünstig für schnelle Entscheidungen, denn hier werden Harmonie und Diplomatie großgeschrieben.

Energieplanet Mars steht in der harmoniesüchtigen Waage sozusagen im Exil. Konflikte werden nun soweit als möglich vermieden. Falls uns aber dennoch einmal die Sicherungen durchbrennen, sorgt dieses Verhalten natürlich für Kritik und Widerspruch in unserem persönlichen Umfeld. Wir sollten dann nicht zu uneinsichtig sein, sondern versuchen, dem Strategen in uns Raum zu geben.

Mit den aggressiven Energien von Mars in der Waage umzugehen, kann uns somit auch vor große Herausforderungen stellen. Um unsere innere Ausgeglichenheit nicht zu verlieren, sollten wir deshalb in Konfliktsituation besser nach Gemeinsamkeiten suchen, um einen Kompromiss auszuhandeln.

Lassen wir uns vom Geist der Versöhnung tragen, denn dann können wir auch dort noch Frieden stiften, wo andere schon längst aufgegeben haben!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

