Mondkraft heute 6. Oktober 2025 – Mond im Widder – Merkur im Skorpion

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase deutlich spüren, wohin die Reise geht. Merkur im Skorpion bringt mit seiner tiefgründigen Energie einige Geheimnisse ans Tageslicht. Akzeptieren wir unsere Schwachstellen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Skorpion – Merkur im Skorpion – Vollmondphase zum Vollmond im Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die heutige Vollmondphase ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die Widder-Energie noch bestärkt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt uns mit dem dynamischen Mond im Widder in eine energiereiche Vollmondphase, wobei sich die explosiven Kräfte der Erneuerung und Veränderung beim morgen stattfinden Vollmond im Widder mit voller Wucht entladen werden. Wenn es uns jedoch gelingt, die starken Mondenergien zu bündeln, werden wir eine wundervolle Zeit des Wandels erleben, die geprägt ist von Erfolg in allen Lebenslagen.

Die feurige Energie des Widder-Mondes können wir deshalb in dieser Vollmondphase bereits für uns selbst und für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen. Unterstützung für das Durchsetzen aller Vorhaben erhalten wir von Energieplanet Mars, der als Herrscherplanet des Widders dafür sorgt, dass wir durch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, unseren Zielen immer näher kommen.

Die Mondkraft heute mit Mond im Widder in der Vollmondphase richtet unseren Blick wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Falls es in unserem Leben noch die eine oder andere Situation gibt, die wir unbedingt ändern möchten, ist nun der Moment gekommen, kräftig mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

.

.

Aber Vorsicht! Durch den Einfluss von Herrscherplanet Mars ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie, sondern auch für teils heftige Auseinandersetzungen – also denken wir kurz nach, bevor wir zum Angriff übergehen. Vermeiden wir Konflikte, da diese nun schnell eskalieren können.

Wer sich jedoch durch den zielstrebigen Zeichenherrscher Mars in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte die Dinge auf sich zukommen lassen, denn es zeigt sich deutlich ein neuer Weg, der mutig beschritten werden kann. Es werden bereits heute viele Türen geöffnet, die den Eintritt zu Erfolg und Veränderung freimachen – wir müssen nur mutig hindurch gehen.

Bereiten wir uns auf den kraftvollen Wandel vor, den der Vollmond im Widder möglich machen wird!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Skorpion

Merkur wechselt am Abend (18:40 Uhr) von der harmoniesüchtigen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Wir verfügen während der Zeit von Merkur im Skorpion über einen kritischen, aber auch klaren Verstand, wobei wir durch intuitives Denken schnell zum Kern einer Sache vordringen können. Während Merkur in der Waage eher Konflikte und Auseinandersetzungen vermieden hat, steht er im Skorpion nun etwas weniger “glücklich”, denn es besteht die Tendenz zur Subjektivität und Ungeduld, aber auch Rücksichtslosigkeit und Egoismus spielen eine Rolle.

Merkur im Skorpion verleiht einen kritischen Geist und ein gewisses Interesse am Mysteriösen. Kehrtwendungen, Gedankensprünge und Brüche mit vorherrschenden Meinungen können die Gemüter aus der Ruhe bringen, denn es kommt vieles ans Licht, was wir verdrängt und verheimlicht haben.

Es kommen neue Gesichtspunkte ins Spiel, so dass wir festgefahrene Meinungen lockern und neuen Ideen Platz machen können. Mit Merkur im Skorpion sind wir aber auch kämpferisch eingestellt und aufgrund unserer extremen Regenerationskräfte besonders zäh. So bewältigen wir selbst unüberwindlich scheinende Probleme und Aufgaben, bei denen wir ansonsten schon längst die Flinte ins Korn geworfen hätten.

In der Zeit von Merkur im Skorpion wird die nächsten 4 Wochen viel analysiert, nach Problemen regelrecht gesucht und vertieft diskutiert. Diese Tiefe kann jedoch etwas schwerfällig und negativ behaftet sein, denn wir gehen dabei auch gerne verdeckt strategisch vor.

Besonders wichtig ist es nun die nächste Zeit, dass wir die positiven Seiten von Merkur im Skorpion zu nutzen wissen. Die Skorpion-Energie von Merkur kann nämlich dafür eingesetzt werden, das eigene Innere zu analysieren, um hier schadhafte Teile aufzufinden, die dann jederzeit verändert werden können.

Durch die tiefgründige Energie von Merkur im Skorpion können wir Geheimnisse aufdecken und mit den eigenen Schattenseiten besser umgehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden.

Inneres Navi zum Glück >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

