Mondkraft heute 6. Mai 2026 – Mond im Steinbock – Pluto rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock sorgt durch negative Einflüsse für einen unruhigen Tag. Pluto löst in Verbindung zu Merkur schwierige Energien aus. Wandlungsplanet Pluto wird im Wassermann rückläufig und läutet eine Phase der Veränderung und Transformation ein. Alles neu macht der Mai! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Pluto Quadrat Merkur – Pluto rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht unter Druck setzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen zur Tagesordnung gehören. Nahezu den ganzen Tag über müssen wir uns vor Merkur und Pluto in Acht nehmen, die im Quadrat zueinander stehen.

Dieser Aspekt lenkt die Gedanken in die Tiefe, und löst Wandlung und Transformation aus. Wir können wichtige Erkenntnisse im Bereich unserer Grenzen, aber auch unserer Ängste machen. Es wird uns jedoch nicht immer gelingen, andere Menschen zu verstehen und ebenso wenig, uns ihnen immer verständlich zu machen.

Pluto stärkt zwar im Spannungsaspekt zu Merkur die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen und Hintergründe zu erkennen, jedoch neigen wir dazu, unsere Ansichten manchmal zu direkt und unverblümt zum Ausdruck zu bringen. Das kann Widerstände in unserem Umfeld wecken, weil andere unser Verhalten verletzend empfinden.

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Pluto macht uns auch misstrauisch, weil er unsere dunklen Seiten kennt. Wer Vertrauen erhalten will, muss zuerst beweisen, dass er es auch verdient. Mit einer Pluto-Merkur-Spannung ist oft auch ein Dominanzstreben verbunden und eine gewisse Neigung, andere zu manipulieren.

Der Spannungsaspekt könnte auch ein Projektionsverhalten begünstigen, Schatten der eigenen Seele auf andere zu projizieren. Wenn wir aber lernen, im Umgang mit anderen Menschen ein wenig Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, können die Spannungsenergien von Pluto sich in eine positive Form wandeln.

Entwickeln wir ein neues Bewusstsein, um die Welt und uns selbst besser zu verstehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Pluto rückläufig

Um 17:30 Uhr wird Pluto im Wassermann rückläufig und kehrt erst am 16. Oktober dieses Jahres in die Direktläufigkeit zurück. Es werden in der Rückläufigkeit bedeutende Veränderungen in den verschiedenen Lebensbereichen angestoßen. Diese Veränderungen können schmerzhaft sein, doch sie führen in der Regel zu persönlichem Wachstum und einer stärkeren inneren Kraft. Während der Rückläufigkeit von Pluto erhalten wir auch die Gelegenheit, uns auf neue Machtverhältnisse und die bevorstehenden Wandlungsprozesse einzustimmen.

Der transformierende Pluto lässt uns in seiner rückläufigen Phase in die tiefsten Regionen der Seele hinabsteigen und bringt Schattenthemen zum Vorschein, die wir am liebsten weiter tief vergraben sein lassen wollten. Pluto regt uns jedoch dazu an, tief in uns selbst zu blicken und unbewusste Muster, Ängste, Traumata oder Verhaltensweisen aufzudecken.



Nutzen wir die Chance der Transformation, denn wenn Pluto rückläufig ist, können wir alte Verletzungen heilen, damit positive Veränderungen geschehen können. Auch auf der Beziehungsebene kann Pluto in seiner Rückläufigkeit nützlich sein. Vor allem toxische Beziehungen lassen sich in den nächsten Monaten besonders leicht aufdecken und aus dem Leben schaffen. Das macht Platz für neue, positive Menschen, die uns gut tun.

Der rückläufige Pluto öffnet die Tür für Neues und löst auf, was uns nicht gut tut!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind. Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Uns alle kann es allerdings von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse oder die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn. Doch solche Situationen müssen uns nicht aus der Bahn werfen, denn in diesen Zeiten des Wandels können wir Krisen als willkommenen Anlass für eine Bestandsaufnahme und Neu­orientierung nutzen. Krisen mit Weisheit überwinden >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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