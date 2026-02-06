Mondkraft heute 6. Februar 2026 – Waage-Mond – Merkur in den Fischen

Die Mondkraft heute lässt mit dem Waage-Mond die Leichtigkeit in den Alltag einziehen. Zeichenherrscherin Venus harmonisiert alle zwischenmenschlichen Beziehungen und bringt neuen Schwung ins Liebesleben. Der Wechsel von Merkur in die Fische verleiht der Kommunikation eine sensible und friedvollere Energie. Lassen wir die Liebessterne heller leuchten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Merkur in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die wahre Kunst des Lebens besteht darin, im Regen zu tanzen und nicht auf die Sonne zu warten.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Mit dem Mond in der Waage streben wir weiterhin nach Harmonie und Ausgewogenheit. Möglicherweise könnten wir heute jedoch Schwierigkeiten haben, klare Entscheidungen zu treffen, denn eine Atmosphäre der Leichtigkeit und Ungebundenheit prägt diesen Tag.

Allerdings können wir uns auch in Oberflächlichkeiten verlieren. Insbesondere bei der Partnerwahl kann uns das zum Verhängnis werden. Aus Angst verletzt zu werden, versuchen wir häufig Negatives auszublenden und gehen vorschnell Beziehungen ein, die zum Scheitern verurteilt sind.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

In der Liebe nimmt ab Mittag Liebesplanet Venus als Zeichenherrscherin der Waage das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Wir haben die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.

Lassen wir uns von den Liebessternen leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in den Fischen

Am späten Abend wechselt Merkur in die Fische und schenkt uns eine lebhafte Phantasie sowie die Fähigkeit zum photographischen Gedächtnis, denn alle Gedanken und Erinnerungen können vor dem inneren Auge detailgetreu wieder hergestellt werden. Wir sind mit Merkur in den Fischen auch in höchstem Maße intuitiv und telepathisch veranlagt.

Es wird uns mitunter jedoch sehr schwer fallen, der Realität standzuhalten, da wir uns gerne in Träumereien verlieren. Da Merkur im Fische-Zeichen auch für gehörige Verwirrung sorgen kann, sollten wir immer darauf bedacht sein, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Es können zudem verdrängte Gefühlsmuster an die Oberfläche kommen und es wird nun von uns gefordert, diese zu erkennen und sich von ihnen zu befreien.

Allerdings sind wir sehr starken Gefühlsschwankungen ausgesetzt, was besonders den sensiblen Menschen unter uns ganz schön zu schaffen machen kann, da zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt nur ein schmaler Grat liegt. Aber auch diejenigen, die klare Ansagen lieben und Entscheidungsfreudigkeit von anderen erwarten, werden mit dieser verträumten Zeitqualität so ihre Schwierigkeiten haben.

Entscheidungen werden nicht mit dem Verstand, sondern aus dem Bauch heraus gefällt. Da wir für alle Einflüsse offen sind, neigen wir zu einer gewissen Inkonsequenz und Unbeständigkeit. Achten wir darauf, dass dies nicht ins Negative umschlägt, da wir sonst zu sehr den Kontakt zum nüchternen Alltag verlieren.

Lassen wir die sensiblen und friedvollen Energien von Merkur in den Fischen in alle Kommunikationen einfließen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven. Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen und Verbesserung des Schlafes. Kolloidales Magnesium >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität. Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht. Alles was du über Methylenblau wissen musst >>> Methlyenblau – Hier erhältlich >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche verfahrene Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung!. Du bist dein Guru >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.