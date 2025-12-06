Mondkraft heute 6. Dezember 2025 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs führt in die Tiefe der Seele. Saturn ebnet den Weg zum Erfolg. Merkur und Jupiter sorgen für eine positive Denkweise. Nutzen wir die kosmischen Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Trigon Saturn – Merkur Trigon Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von unwichtigen Kleinigkeiten nicht aus dem Konzept bringen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Krebs besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Da auch Karmaplanet Saturn im Spiel ist, werden uns völlig neue Perspektiven eröffnet.

Wir verfügen durch die Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick, deshalb sollten wir uns verstärkt um unser Weiterkommen kümmern.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Da uns der sensible Mond im Krebs in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was durch vergangene negative Einflüsse in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.

Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas zu empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen und wachsen über unsere Schattenseiten hinaus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns heute geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Der fördernde Einfluss Jupiters wirkt durch die Verbindung zu Merkur vor allem auf kommunikativer Ebene. Jupiter schenkt die Möglichkeit, toleranter und optimistischer als sonst zu denken. Unser Verstand ist jetzt offener für andere Meinungen und der Meinungsaustausch mit anderen Menschen ist begünstigt.

Diese harmonische Merkur-Jupiter-Verbindung weckt in uns den Wunsch das, was wir uns vom Leben noch erhoffen, zu verwirklichen. Inwieweit uns das gelingt, hängt davon ab, ob unsere Zielsetzungen realistisch und nicht zu bombastisch sind.

Wir sind dazu eingeladen, uns tiefer, auch emotional mit der Sinnfrage im Leben zu beschäftigen – Erkennen wir das große Ganze!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da! Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte. Altes abschließen, sich öffnen, Herzensziele entdecken oder inneren Frieden finden – mit diesen Mischungen wird jede Nacht zu einem kleinen Ritual! Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert, zudem war sie ihrer Zeit weit voraus. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu. Hildegard-Naturheilwissen – Therapiekonzept zum Nachmachen >>> Hildegards Favoriten Kapseln >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung! Die Vagus-Meditation >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

. Wir brauchen eine gesunde Zirbeldrüse, um ein gesundes, lebendiges und bewusstes Leben führen und uns für die Geheimnisse des Lebens öffnen zu können. Erlangen wir wahre Gesundheit und setzen unsere spirituellen Kräfte frei! Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.