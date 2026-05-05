Mondkraft heute 5. Mai 2026 – Schütze-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute bringt mit dem Schütze-Mond in der Mondpause zum Mond im Steinbock einige Einschränkungen mit sich. Die Verbindung von Mars und Jupiter sorgt für ein erhöhtes Streitpotential und lässt schnell an die Grenzen des Machbaren stoßen. Vermeiden wir Übertreibungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.00 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mars Quadrat Jupiter – Mondpause zum Mond im Steinbock.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder Mensch macht Fehler – auch wir selbst. Seien wir heute nachgiebig mit uns und unseren Mitmenschen, wenn nicht alles genauso klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Schütze-Mond in der Mondpause

Von der Aufbruchstimmung, in die uns der Mond im Schützen versetzt hat, wird heute nichts mehr zu spüren sein, denn wir starten mit einer kräfteraubenden Mondpause in den Tag, die bereits gestern um 23.30 Uhr begonnen hat und bis 21.00 Uhr anhalten wird. Wir fühlen uns schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

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Tagesbestimmend wird heute ein Quadrat zwischen Mars und Jupiter sein, das uns schnell an die Grenzen des Machbaren führen wird, da wir bei allem was wir tun zur Selbstüberschätzung neigen. Wir versuchen auch unseren Willen um jeden Preis durchzusetzen, um Ziele zu erreichen. Dabei scheinen wir über Gefahren kaum nachzudenken und schreiten einfach auf Dinge los, was jedoch mit einer gewissen Unfallgefahr einhergeht.

Durch das Mars Jupiter Quadrat gelingt es uns nicht, einfach still zu sitzen, denn wir verspüren den starken Drang etwas zu tun. Sollte dabei jedoch etwas schiefgehen, dann können wir ziemlich schnell an die Decke gehen.

Generell wirken wir unbeherrscht und übertreiben ganz gerne in dem was wir tun oder wie wir reagieren. Wir sind zudem auf Krawall gebürstet, so dass es uns regelrecht Freude macht, einen Streit vom Zaun zu brechen.

Vermeiden wir die großen Konflikte, da sonst unüberwindbare Differenzen zu Trennungen führen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Nach der Mondpause sorgt dann der ernsthafte Mond im Steinbock für einen Stimmungswechsel. Wir sehen vieles wieder klarer und zeigen echte Verantwortung, was sehr beruhigend auf uns wirkt. Um die kosmischen Einflüsse optimal nutzen zu können, ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht.

Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen. Wir sind aber auch aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit außer acht zu lassen. Viele von uns werden allerdings noch einmal vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können.

Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir noch der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung positive Impulse erhalten.

Beschäftigen wir uns intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, denn wir erkennen, was nicht mehr stimmig ist!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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