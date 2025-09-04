Mondkraft heute 4. September 2025 – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute bringt vor der Mondpause zum Mond im Wassermann besonders positive Planeteneinflüsse mit sich. Uranus und Neptun schenken wertvolle Unterstützung in vielen Lebensbereichen. Lassen wir uns keine der Chancen entgehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.30 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in Zwillinge – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen unser eigenes Tempo finden und dürfen uns von niemandem hetzen lassen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute meint es vor der Mondpause zum Mond im Wassermann, die ab dem frühen Morgen an zu spüren sein wird und bis 12.30 Uhr anhält, durch ungewöhnlich positive Konstellationen besonders gut mit uns. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken. Dieser Tag ist ein kosmisches Geschenk – Wir müssen es nur auspacken!

Da in erster Linie Erneuerer Uranus im Spiel ist, der sich mit dem Mond in einem harmonischen Trigon vereint, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Wir werden auch von Neptun unterstützt, der gegen Ende der Mondpause durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Durch die positive trigonale Verbindung von Uranus im Stier mit dem Mond entstehen transformierende Kräfte, um eine Zukunft zu erschaffen, die wahren Sinn besitzt. Auf spiritueller Ebene kann uns diese Zeitqualität bewusst machen, welche wahren Ziele unsere Seele in sich trägt.

Uranus bringt in dieser Verbindung zum Mond emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Machen wir uns auf unerwartete Veränderungen gefasst!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird nach der Mondpause unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen. Die Mondkraft heute hilft uns auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, welches wir schon lange mit uns herumtragen.

Unser Gefühlsleben ist durch den Mond im Wassermann wieder stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die kosmischen Energien, um ein elastisches Band zu schaffen – zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.

Setzen wir uns keine Ziele, die wir nie erreichen können!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

