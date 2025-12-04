Mondkraft heute 4. Dezember 2025 – Mond in den Zwillingen in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond in den Zwillingen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in eine unruhige Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen. Merkur und Saturn sorgen für unberechenbare Handlungen. Stellen wir die Weichen für unser Leben neu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Opposition Merkur – Mond Quadrat Saturn – Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen – kosmischer Wendepunkt.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von der aufkommenden Unruhe nicht anstecken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen in der Vollmondphase

Wir befinden uns in der Vollmondphase zum Vollmond in den Zwillingen, der bereits kurz nach Mitternacht seine Wirkung spüren lassen wird. Allerdings haben wir es durch die Mondkraft heute mit einer eher unruhigen Vollmondphase zu tun, die darauf hinweist, dass beim morgigen Vollmond nicht alles umgesetzt werden kann, was wir uns vorgenommen haben.

Während durch die luftig-leichten Energien des Zwillinge-Mondes die Stimmung allgemein von Freude am Kontakt und Austausch geprägt ist, sollten wir Vorsicht und Achtsamkeit vor den wankelmütigen Einflüssen walten lassen. Es zeigen sich die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes und so müssen wir immer wieder mit Unruhe und Zerrissenheit rechnen.

Wir sind zwar durch die Zwillinge-Energie sehr empfänglich für kollektive Kräfte, ausserdem mitfühlend, hilfsbereit und kreativ, aber durch die sich ausbreitende nervöse Stimmung dabei nicht sehr konstant. Fallweise bringen wir heute überhaupt nichts zustande und dann wieder, wie getragen von einer Welle kosmischer Inspiration, wird alles blitzschnell erledigt.

Wir haben nun die Gelegenheit, tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen und können die Vollmondphase für Recherchen oder zur Klärung von offenen Fragen nutzen. Jedoch kann es durch eine Oppositionsstellung von Herrscherplanet Merkur zu Unklarheiten, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen kommen.

Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die dem Mond in Zwillinge allerdings eigen ist, ist uns in dieser Vollmondphase dennoch sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und vor allem in unseren Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen, bevor die Situation eskalieren kann.

Bereiten wir uns sorgfältig auf den aufwühlenden Vollmond in den Zwillingen vor!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen in der Vollmondphase

Die luftig-leichten Zwillinge-Energien werden am Nachmittag immer wieder ausgebremst, denn Karmaplanet Saturn wird uns durch ein Quadrat zum Mond in den Zwillingen einiges abverlangen. Es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dieser Vollmondphase eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird in dieser Vollmondphase alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und wir laufen außerdem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute In der Vollmondphase können Rituale und Zeremonien durchgeführt werden, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

. Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie! Innere Reisen der Heilung >>>.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

