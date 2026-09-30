Mondkraft heute 30. September 2026 – Mondpause – Merkur im Skorpion

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier in die Mondpause zum Mond in den Zwillingen. Merkur im Skorpion bringt mit seiner tiefgründigen Energie einige Geheimnisse ans Tageslicht. Akzeptieren wir unsere Schwachstellen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Mondpause zum Mond in den Zwillingen – Merkur im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir uns innerlich zu sortieren und Kraft zu sammeln für das Wochenende, das nicht ganz einfach werden wird.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Mondpause

Die Mondkraft heute hat lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in diesen Tag starten, die erst um 21.30 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in den Zwillingen endet. Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Während der gesamten Mondpause fühlen wir uns schwermütig, träge und antriebslos.

Die allgemeine Stimmung wird außerdem durch ein Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.

Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Da jedoch Saturn der Herrscher der Mondpause ist, sorgt er immer wieder für Klarheit und ein angenehmes Gesprächsklima, so dass wir auch dieser energieschwachen Zeit noch durchaus etwas positives abgewinnen können. Pluto schenkt uns durch ein Trigon mit dem Mond zudem emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause gut gebrauchen können.

Wir werden durch die Mondpause zum Mond in den Zwillingen auch einigen Prüfungen und Belastungen ausgesetzt sein, denn alles läuft jetzt nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Doch gerade dadurch können wir erkennen, was wir eigentlich zu leisten imstande sind.

Beweisen wir Stehvermögen und blockieren wir uns nicht selbst, dann können die Hindernisse schneller überwunden werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Merkur im Skorpion

Um 15.45 Uhr wechselt Kommunikationsplanet Merkur in den Skorpion, wo er bis 2. November 2026 verweilen wird. Wir verfügen während der Zeit von Merkur im Skorpion über einen kritischen, aber auch klaren Verstand, wobei wir durch intuitives Denken schnell zum Kern einer Sache vordringen können. Es besteht zudem die Tendenz zur Subjektivität und Ungeduld, aber auch Rücksichtslosigkeit und Egoismus spielen eine Rolle.

Merkur im Skorpion verleiht einen kritischen Geist und ein gewisses Interesse am Mysteriösen. Kehrtwendungen, Gedankensprünge und Brüche mit vorherrschenden Meinungen können die Gemüter aus der Ruhe bringen, denn es kommt vieles ans Licht, was wir verdrängt und verheimlicht haben.

Es kommen neue Gesichtspunkte ins Spiel, so dass wir festgefahrene Meinungen lockern und neuen Ideen Platz machen können. Mit Merkur im Skorpion sind wir aber auch kämpferisch eingestellt und aufgrund unserer extremen Regenerationskräfte besonders zäh. So bewältigen wir selbst unüberwindlich scheinende Probleme und Aufgaben, bei denen wir ansonsten schon längst die Flinte ins Korn geworfen hätten.

In der Zeit von Merkur im Skorpion wird die nächsten 4 Wochen viel analysiert, nach Problemen regelrecht gesucht und vertieft diskutiert. Diese Tiefe kann jedoch etwas schwerfällig und negativ behaftet sein, denn wir gehen dabei auch gerne verdeckt strategisch vor.

Besonders wichtig ist es nun die nächste Zeit, dass wir die positiven Seiten von Merkur im Skorpion zu nutzen wissen. Die Skorpion-Energie von Merkur kann nämlich dafür eingesetzt werden, das eigene Innere zu analysieren, um hier schadhafte Teile aufzufinden, die dann jederzeit verändert werden können.

Durch die tiefgründige Energie von Merkur im Skorpion können wir Geheimnisse aufdecken und mit den eigenen Schattenseiten besser umgehen!

.

Mit TCM durch die Wechseljahre

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Selleriesaft wird weltweit als Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster. Heiltrank Selleriesaft >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Wurzelkraft ist ein omnimolekulares Naturlebensmittel, welches das Wohlbefinden fördert und Vitalität für ein Leben in Balance schenkt. Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt. Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist Wurzelkraft der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht! Wurzelkraft – vegan >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute „ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

. Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen. Nutze die Kraft der Vergebung >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

. Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren: https://t.me/alpenschau_aktuell Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren. Blume des Lebens Kupferflasche >>>. Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern. Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele! Erneuere deine Zellen >>> Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. Mondzeit ist Seelenzeit >>> Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen! Hildegards Favoriten-Kapseln >>> Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen. Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>> Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen. Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>> Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers. Naturzeolith – hier bestellen >>>