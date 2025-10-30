Mondkraft heute 30. Oktober 2025 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute schenkt mit dem luftig-leichten Mond im Wassermann besonders positive Konstellationen. Innovative und kraftvolle Planetenverbindungen haben starke Auswirkungen. Lassen wir wir uns keine der Chancen entgehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mars Trigon Neptun – Venus Sextil Uranus – Merkur Sextil Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir den Wassermann-Mond, um neue Fähigkeiten zu erlernen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Bei der Mondkraft heute können wir von besonders positiven Planetenverbindungen profitieren, die den ganzen Tag wirksam sein werden. In erster Linie beeinflusst uns eine positive Verbindung von Mars und Neptun, die sich zu einem Trigon vereinen und dadurch ihre gegensätzlichen Kräfte in ein harmonisches Gleichgewicht bringen.

Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte. Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen.

Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.

.

.

Tagesbestimmend wird heute auch ein Sextil zwischen Venus und Uranus sein, das Lebensfreude und eine optimistische Einstellung auslösen wird. Einfallsreichtum und Beliebtheit gehen mit dem Venus Uranus Sextil ebenfalls einher. Wir sprudeln beinahe über vor Ideen und plötzlichen, nahezu genialen Einfällen, aber auch in der Liebe können wir mit unerwarteten Begegnungen rechnen.

Wir schließen mühelos neue Kontakte und haben ein tief empfindendes, feines Gemütsleben. Die starken Energien der Venus in diesem Aspekt können zudem die Heilkräfte stärken und im Krankheitsfall helfen, schnell wieder gesund zu werden, denn die Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch der Heilung.

Die harmonischen Energien, die wir unserer Umgebung zukommen lassen, werden auf eine positive Art und Weise zu uns zurückkehren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir den ganzen Tag über durch ein harmonisches Sextil, welches Merkur und Pluto zusammen bilden und uns so die Möglichkeit schenken, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal, mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.

Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als scharfsinnig und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.

Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann am Portaltag

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

