Mondkraft heute 30. November 2025 – Mond im Widder – Venus im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder füllt durch Zeichenherrscher Mars die Energiereserven für die kommenden Herausforderungen auf. Eine spannungsgeladene Verbindung von Venus und Uranus belastet vorerst alle Beziehungen. Liebesplanet Venus wechselt in den feurigen Schützen und bringt neuen Schwung ins Liebesleben. Verlassen wir alte Beziehungsmuster! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet im Schützen – Venus Opposition Uranus – Venus im Schützen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles etwas ruhiger anzugehen, uns zu entspannen und Stresssituationen zu vermeiden, da uns diese besonders belasten können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder und Herrscherplanet Mars

Der Herrscher des Widders ist Kriegsgott Mars, der Planet, den wir im positiven Sinne für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen schätzen, den wir aber auch wegen seiner Streitlust und Neigung zu explosiven Ausbrüchen fürchten. Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen.

Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns im Zusammenspiel mit der dynamischen Mondkraft heute persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir unbedingt nutzen sollten.

Wenn sich die Kraft von Herrscherplanet Mars mit den dynamischen Widder-Energien vereint, sind der unbändige Wille zu Leistung, Sportsgeist und Wettbewerbsverhalten angezeigt. Es gibt jedoch gleichzeitig Bereiche wo es zu Wut und Kampf kommen kann! Mars verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen.

Wir müssen uns jedoch heute vor Venus und Uranus in acht nehmen, die in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt könnten wir dazu neigen, aus einer nur mehr gewohnheits-mäßig bestehenden Beziehung auszubrechen und eine neue Verbindung zu suchen.

Das geschieht allerdings nur, wenn die derzeitige Beziehung keine Energie mehr aufbringen kann und man bereits aneinander vorbei lebt. Wenn sich beide jedoch bemühen, eine bestehende Verbindung wieder interessanter zu machen, bekommt dafür die Unterstützung von Uranus.

Geben wir unsere Beziehung nicht leichtfertig auf!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Schützen

Liebesplanet Venus wechselt am späten Abend vom tiefgründigen Skorpion in den lebenslustigen Schützen und wird die negativ besetzte Venus-Uranus-Verbindung dann sofort auflösen. Wenn die Venus im Schützen steht, suchen wir in der Liebe jemanden, mit dem wir wachsen können, jemanden, der unsere Welt und unser Bewusstsein erweitern kann. Wir fühlen uns außerdem zu Menschen hingezogen, die lebenslustig, verspielt und offen für Abenteuer und neue Erfahrungen sind.

Da wir durch die Schütze-Energie der Venus immer auf der Suche sind, werden wir vermutlich nicht lange bei einem Partner bleiben, der uns nicht in unserer Entwicklung unterstützt oder uns nicht genug Aufregung bietet. Wir sind auch abenteuerlichen Romanzen keineswegs abgeneigt, denn wir sind leicht entflammbar und begeisterungsfähig. Allerdings neigen wir dazu, dass wir uns Hals über Kopf verlieben, ohne darauf zu achten, ob diese Liebe überhaupt eine Chance hat.

Während wir die besitzergreifenden Energien der Venus im Skorpion hinter uns lassen, öffnen wir uns in dieser neuen Phase den verspielten, abenteuerlustigen Schwingungen der Schütze-Venus. Die fröhliche Aura des Schützen haucht unseren Beziehungen frischen Wind ein – lassen wir uns von diesen lockeren Vibes mitreißen und schenken unserem Liebesleben eine unbeschwerte Romantik.

Nutzen wir die Energien der Venus in Schütze für ein Wachstum in unseren Beziehungen – Voneinander lernen ist die Devise!

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Mond-Magie der Mondkraft heute Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

