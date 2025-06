Mondkraft heute 30. Juni 2025 – Mond in der Jungfrau – Heiler Chiron

Die Mondkraft heute rückt durch den Mond in der Jungfrau die Gesundheit in den Fokus. Heiler Chiron legt den Finger in die tiefsten Seelenwunden. Bringen wir Licht ins Dunkel unserer Seele! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau- absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Sonne Sextil Mond – Heiler Chiron.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nur wer seinen eigenen Weg geht hinterlässt Spuren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Wir sollten den Mond in der Jungfrau heute vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, die einer Heilung bedürfen. Alles was wir unserem Körper nun zuführen, hat eine stärkende Wirkung.

Gönnen wir uns aber auch eine Auszeit mit einem Spaziergang in der Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.

Wer in seinen partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen von schwelenden Konflikten belastet wird oder wenn sogar Trennungen im Raum stehen, der sollte die Mondkraft heute, um alles was auf der Seele lastet, zur Sprache zu bringen.

.

.

Vom frühen Morgen an erhalten wir durch die Sonne im Krebs wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond in der Jungfrau zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Diese Verbindung von Sonne und Mond schenkt inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt ebenfalls die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von eventuellen Rückschlägen relativ schnell erholen können.

Wir können unsere Vergangenheit positiv verarbeiten und sehen es gar nicht ein, diese für die Gestaltung der Gegenwart wieder aufleben zu lassen. Mit unserer momentanen Situation sind wir völlig zufrieden und registrieren mit Dank, dass wir alles haben, was wir brauchen, um eine vernünftige Zukunftsperspektive für uns zu entwickeln.

Gehen wir voller Energie und Tatkraft durch den Tag!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau und Heiler Chiron

Die Mondkraft heute stellt uns den ganzen Tag auch unter den Einfluss des geheimnisvollen Heilers Chiron. Er macht uns auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam. Da Chiron unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange um unsere tiefste Seelenwunde zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf diese Seelenwunde aufmerksam machen.

Wichtig ist es, zu erkennen, wo der Schmerz in uns liegt. Dieser Schmerz, den wir in uns spüren, birgt jedoch gleichzeitig auch eine sehr große Begabung in sich. Dort wo wir uns selbst nicht helfen können, haben wir das Potential andere zu heilen und zu fördern. Wer das Thema erkannt hat, kann es somit in seinem privaten und beruflichen Leben nutzen.

Heilung durch Chiron geschieht allerdings meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, und die wir eigentlich gar nicht wollen. Danach sind wir jedoch von falschen Vorstellungen, die aus der Vergangenheit stammen, befreit und können unser Leben nach neuen Richtlinien fortsetzen, die auf die Gegenwart treffender Bezug nehmen.

Chiron ist der Vermittler zwischen Licht und Schatten – Wachsen wir über unsere Schattenseiten hinaus!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden. Energie fließt immer – Heilung geschieht immer! Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

