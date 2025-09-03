Mondkraft heute 3. September 2025 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock bringt einiges in Aufruhr. Schwierige Planeteneinflüsse belasten alle Lebensbereiche und können Pläne zunichte machen. Stehen wir uns nicht selbst im Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Merkur Quadrat Uranus – Mond Opposition Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute ist Streit vorprogrammiert. Wir sollten auf Provokationen nicht eingehen und selbst auch niemanden reizen. Dann bleibt alles ruhig.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die allgemeine Stimmungslage ist durch den Mond im Steinbock heute eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch allzu manipulatives Verhalten keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.

Vor allem ein Quadrat zwischen Merkur und Uranus wird uns heute sehr zu schaffen machen. Es ist zwar gut möglich, dass wir einige gute, wenn nicht sogar brillante Ideen haben, allerdings sind diese unter dem negativ behafteten Aspekt nicht realisierbar.

Unsere Gedanken lassen sich durch das Merkur Uranus Quadrat außerdem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten. So kann es in unserem Kopf rund gehen, ohne dass wir unseren Zielen näher kommen. Außerdem kann unsere Ungeduld im Gespräch in unserem Umfeld massive Widerstände wecken.

Wir sollten zudem versuchen, ein wenig mehr Geduld aufzubringen, denn es besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Das gilt besonders beim Autofahren, auf Reisen oder wenn wir sonst unterwegs sind.

Die Merkur-Uranusspannung setzt uns gedanklich unter Strom – wägen wir jede Entscheidung sorgfältig ab!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Die ohnehin belastenden Mondenergien werden zusätzlich von Glücksplanet Jupiter überschattet, der in Opposition zum Mond im Steinbock steht. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.

Vor allem unsere zwischenmenschlichen Verbindungen gestalten sich durch den kritischen Aspekt etwas schwierig. Wir sind schnell dabei, anderen große Versprechungen zu machen, die wir aber niemals erfüllen werden. Mit der Mond-Jupiter-Opposition kommen wir auch nicht in die Gänge. Wir halten an alten Meinungen und gewohnten Strukturen fest, weil diese uns bekannt sind und als sicher vorkommen.

Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Konflikte vermeiden!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können.

Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden. Energie fließt immer – Heilung geschieht immer!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität

Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut.

Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen.

Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus!

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

