Mondkraft heute 3. Mai 2026 – Mond im Schützen – Merkur im Stier

Die Mondkraft heute schenkt mit dem freiheitsliebenden Mond im Schützen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte neue Zuversicht. Herrscherplanet Jupiter eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Merkur im Stier sorgt für nachhaltige Entscheidungen. Setzen wir unseren gesunden Menschenverstand ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Merkur im Stier – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um neue Pläne zu schmieden, eine größere Reise zu planen und Zukunftsvisionen zu entwickeln.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen versetzt uns in Aufbruchstimmung und richtet den Blick voller Optimismus in die Zukunft. Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht werden wir immer wieder dazu angetrieben, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind, wie immer bei dieser Mondstellung, schnell zu begeistern.

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Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung lässt uns „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben.

Jupiter facht als Herrscherplanet des Schützen auch die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich mit Bedacht an Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Stier

Merkur hat bereits um 5.00 Uhr früh in den Stier gewechselt, wo er bis 1. Juni 2026 unseren gesunden Menschenverstand wieder einschaltet. Unser Kommunikationsstil wird pragmatischer und ruhiger, aber auch hartnäckiger. Bevor wir handeln, können wir alles nochmals gründlich überdenken, wobei auch das Erfühlen nicht zu kurz kommen sollte.

Wir besitzen ein gutes Gedächtnis und zeichnen uns mental durch unsere hohe Ausdauer und Geduld aus. Alle Dinge, die wir als Belastung ansehen, können wir nun einfach ausblenden, daher lassen wir uns kaum ablenken. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir eher nebensächliche Belange nicht ganz ausser Acht lassen, denn im Stier kann Merkur auch zu Halsstarrigkeit führen.

Wir lassen uns allerdings durch unseren gesunden Menschenverstand nur selten hinters Licht führen. Wir brauchen zwar etwas länger, um uns ein Bild von etwas zu machen, doch haben wir uns nach reiflicher Überlegung eine Meinung gebildet, dann ist diese gefestigt und unumstößlich. Wir haben auch einen Sinn für materielle Werte, weshalb wir unser Denken und unser Entscheidungen nach finanziellen und praktischen Werten ausrichten sollten.

Mit Merkur im Stier können wir organisatorisch und geschäftlich beträchtliche Erfolge erzielen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung! Die Vagus-Meditation >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

. Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen. Erwecke die Kräfte deiner Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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