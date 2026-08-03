Mondkraft heute 3. August 2026 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond schenkt ausreichend Energie für alles, was ansteht. Positive Planeteneinflüsse bereichern den Wochenbeginn. Setzen wir alles in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in den Zwillingen – Mond Sextil Uranus – Mond Trigon Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Mond im Widder weckt unseren Pioniergeist. Wir wollen Neues entdecken und Abenteuer erleben. Wir müssen dabei aber eines beachten: Haben wir Geduld!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Mond im Widder löst tatkräftige Mondenergien aus, die unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben. Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigene Fähigkeiten, so dass durch die dynamische Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken, denn klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen.

Wir brauchen es, gefordert zu werden und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Spannendes auf uns warten. Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und wir können die tatkräftigen Energien nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen.

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Ein Sextil zwischen dem Mond im Widder und Uranus verleiht uns den ganzen Tag große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb alles erledigen, was anfällt und uns dann am Abend den angenehmen Dingen des Lebens zuwenden.

Da es uns bei dieser Konstellation an Einfallsreichtum nicht mangelt und wir eine glückliche Hand bei Unternehmungen haben, sollten wir die wertvollen Impulse von Uranus nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen.

Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Nehmen wir die starken Impulse dankbar an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Glücksplanet Jupiter schüttet ab Mittag sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Mond im Widder zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen. Bio-Grapefruitkern-Extrakt >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Jeder von uns ist einzigartig und unverwechselbar auch wenn wir manchmal den Blick dafür verlieren und an uns zweifeln. Mit inspirierenden Reflexionen von Bahar Yilmaz können wir uns schnell aus Situationen lösen, in denen wir uns verloren und »nicht gut genug« fühlen. Erinnern wir uns immer daran: Wir sind wundervoll genau so, wie wir sind! Du wurdest in den Sternen geschrieben >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen… Mond und Kräuter >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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