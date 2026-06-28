Mondkraft heute 28. Juni 2026 – Schütze-Mond Mondpause – Mars in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt mit dem Schütze-Mond durch eine lange Mondpause zum Mond im Steinbock. Die Verbindung von Mars und Jupiter bereichert den Sonntag mit positiven Einflüssen. Mars in den Zwillingen hat herausfordernde Einflüsse im Gepäck. Achten wir auf unsere Wortwahl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mars Sextil Jupiter – Mars in den Zwillingen – Mondpause zum Mond im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da den ganzen Sonntag über die Mondpause herrscht, ist es gut möglich, dass unsere Pläne durchkreuzt werden. Disponieren wir spontan um und unternehmen ganz für uns alleine etwas.

Mondkalender und Mondkraft heute – Schütze-Mond in der Mondpause

Bereits um 7.00 Uhr ist der Schütze-Mond in die Mondpause gegangen, die erst morgen um 9.20 Uhr wieder endet. Auch wenn wir immer wieder mit unvorhergesehenen Einschränkungen rechnen müssen, sorgt ein Sextil zwischen Mars und Jupiter dafür, dass dieser Sonntag weitgehend harmonisch verlaufen wird.



Bei Mars Jupiter Aspekten treffen die Handlungsbereitschaft und Durchsetzungskraft des Mars auf die Begeisterungsfähigkeit sowie den geistigen Expansionsdrang des Jupiters. Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern. Das Mars-Jupiter-Sextil sorgt auch für eine sehr mitreißende Stimmung und die Begeisterungsfähigkeit für Veränderungen und Erneuerungen ist besonders groß.

Das Mars-Jupiter-Sextil wirkt sich zudem äußerst positiv auf die Gesundheit aus, denn es hat die Macht, uns mehr Vitalität und Lebenskraft zu schenken. Natürlich stellt das Sextil kein Heilungswunder dar, dennoch lässt es uns fitter und agiler durch den Tag kommen, da es belebende und wohlwollende Kräfte freisetzt.

Nutzen wir die kraftvollen Planeteneinflüsse, um besser durch die Mondpause zu kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in den Zwillingen

Am Abend wechselt Energieplanet Mars vom erdigen Stier in die luftig-leichten Zwillinge, wo sich allerdings in der nächsten Zeit die 2 Gesichter der Zwillingsenergien zeigen werden. Bis 11. August 2026 müssen wir immer wieder mit massiven Eingriffen von Mars rechnen, denn er verleiht uns zwar einen Schub geistiger Aktivität und stärkt Durchsetzungskraft und Mut zur Veränderung, aber wir spüren auch eine zunehmende Aggression und Kampfbereitschaft.

Wir sind durch den Einfluss von Mars in den Zwillingen von einer rastlosen Energie getrieben, die sich auch im Liebesleben als schwierig erweisen kann. Mars ist das Gegenstück zur Venus, die vereint und erschafft – Mars hingegen trennt und vernichtet. Wir neigen deshalb dazu, bestehende Partnerschaften aufs Spiel zu setzen, da wir die Abwechslung suchen und uns auf Liebesabenteuer einlassen.

Beziehungen können aber auch in die Brüche gehen, wenn es uns nicht gelingt, unsere Aggressionen in Zaum zu halten. Wir glänzen zwar großartig durch unsere Redegewandtheit in Diskussionen, es besteht jedoch die Gefahr, dass wir durch unsere Ausdrucksweise den anderen so sehr verletzen, dass dieser sich nicht anders zu helfen weiß, als sich gekränkt zurückzuziehen.

Schrauben wir unsere Kampfbereitschaft zurück und halten unsere Zunge in Zaum – sonst stehen wir schneller alleine da als uns lieb ist!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs

Neue Wege der Heilung >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Eine Alternative zum Bohnenkaffe ist der Lupinenkaffee. Er ist koffeinfrei und weniger säurebildend als herkömmlicher Kaffee, aber genauso wohlschmeckend. Lupinenkaffee enthält viel Protein und viele Ballaststoffe. Das macht die kleinen Samen so gesund, vor allem für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Außerdem findet man in Lupinensamen hohe Mengen an Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen.

Bio-Lupinenkaffee >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen. Miracle Morning >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.