Mondkraft heute 28. Februar 2026 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute schenkt nach einer nicht spürbaren Mondpause mit dem Mond im Löwen neuen Rückenwind und eine gestärkte Lebenskraft. Füllen wir unsere Energiespeicher wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind mutig, selbstbewusst und vielleicht ein wenig zu fordernd oder zu laut. Es ist jedoch völlig in Ordnung, wenn wir unsere Meinung sagen und auch dahinterstehen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die nicht gerade freundlichen Einflüsse der vergangenen Tage werden sich ganz auflösen und die Lebenskraft kehrt wieder zurück. Wer sich gestern noch seiner Kraft beraubt sah, wird einen regelrechten Energieschub spüren und auch gesundheitlich geht es wieder bergauf.

Durch den feurigen Einfluss des Löwe-Mondes werden wir in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt, allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufpuschende Wirkung auf uns, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein und getragen von Optimismus können wir in allen Bereichen brillieren. Natürlich wissen wir dabei genau, wie wir ein strahlendes Lächeln und unsere Anziehungskraft am besten einsetzen können.

.

.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt uns zudem genügend Kraft und Energie, so dass wir diesen Tag nutzen können, um unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen. Krempeln wir die Ärmel hoch und nehmen wir uns für heute viel vor, denn durch die kosmische Unterstützung erleben wir einen sehr produktiven Tag mit schönen Erfolgen.

Wir haben auch ideale Voraussetzungen, um Veränderungen und Reformen strukturell voranzutreiben. Manchmal müssen wir dabei jedoch Kompromisse eingehen, denn wer sich im Widerstand zu sehr verbeißt und nicht loslassen kann, riskiert zu scheitern.

Nehmen wir das kosmische Kraftpaket dankbar an, das uns durch die Mondkraft heute mit dem Mond geschenkt wird!



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir können diese stürmische und dynamische Mondkraft heute zudem nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um wieder einmal Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die kraftvollen Energien können wir ungehindert loslegen und selbst schwierige Herausforderungen werden wir nun leichter bewältigen, da es uns durch den Mond im Löwen ja auch nicht an Mut mangelt.



Vertrauen wir dem Wandel, der sich nun vollziehen wird. Geben wir uns der kosmischen Dynamik des Löwe-Mondes hin und lassen wir die Energien einfach fließen. Wir erhalten einen aussergewöhnlich positiven Schub, der uns voller Lebensenergie und Lebensfreude zu vielen glücklichen und überraschenden Begegnungen und Augenblicken führen wird.



Wir neigen jedoch auch zur Verschwendung, denn da alles so gut läuft, tendieren wir zu Extravaganzen, die wir uns eigentlich nicht leisten sollten. In unserem Überschwang sollten wir uns also davor hüten, dass wir nicht zu übermütig werden! Wir kennen ja alle das Sprichwort vom Esel, der sich aufs Eis begibt, weil es ihm zu gut geht. Wir wollen doch die glücklichen Ereignisse, die eintreten, nicht selbst zerstören.



Nutzen wir die kreativen und schöpferischen Impulse der Mondkraft heute und bereiten uns auf den positiven Wandel vor.



.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.