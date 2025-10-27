Mondkraft heute 27. Oktober 2025 – Mond im Steinbock am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Steinbock am Tag des Mondes intensive Gefühle aus. Herrscherplanet Saturn lässt die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Machen wir einen Schritt nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Tag des Mondes.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vieles kann gelingen, wenn wir keine voreiligen Entscheidungen treffen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock am Tag des Mondes

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv sein und es besteht die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist allerdings der Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Montag ist astrologisch gesehen aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht uns ein wenig zu schaffen.

Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock müssen wir damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit besonders aktiv sind. So könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns auf unserem geplanten Weg vorerst behindern werden.

Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch die großen Ziele im Leben erreichen können, die wir bereits seit längerem ins Auge gefasst haben.

Setzen wir alle Pläne in die Tat um, aber bedenken wir, dass es auch einige Zeit dauern kann, bis wir die Früchte unserer Bemühungen ernten werden.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Herrscherplanet Saturn erwartet von uns aber auch, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.

Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können die gewonnenen Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.

Wem es beim Mond im Steinbock gestern allerdings gelungen ist, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Setzen wir stabile Ziele, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem! Bio Camu–Camu >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Jeder von uns ist einzigartig und unverwechselbar auch wenn wir manchmal den Blick dafür verlieren und an uns zweifeln. Mit inspirierenden Reflexionen von Bahar Yilmaz können wir uns schnell aus Situationen lösen, in denen wir uns verloren und »nicht gut genug« fühlen. Du wurdest in den Sternen geschrieben >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Konzentriertes Denken, das Treffen von Entscheidungen und die Umsetzung von Plänen benötigen mentale Energie. Doch unser mentaler Akku hat nur eine begrenzte Kapazität. Somit nimmt unsere geistige Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ab. Auch Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen, Empathiefähigkeit und insbesondere unsere geistige Flexibilität nehmen stetig ab. Wir verlieren dadurch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, selbst wenn wir wissen, dass eine Richtungsänderung dringend nötig wäre. Mentale Energie tanken >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.