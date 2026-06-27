Mondkraft heute 27. Juni 2026 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute versetzt mit dem befreienden Mond in Schütze in eine von Optimismus und Hoffnung geprägte Stimmung. Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter bereichern den Tag mit besonders harmonischen Energien. Eine Quincunx zwischen Sonne und Mond zeigt Unvereinbarkeiten auf. Wagen wir einen großen Schritt nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Sextil Venus – Mond Trigon Jupiter – Sonne Quincunx Mond – Wendepunkt.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sehen wir über Schwächen und Fehler anderer hinweg!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Wendepunkt

Mit dem dynamischen Mond in Schützen werden wir mit einer Welle von neuer Energie durchströmt. Da wir es bei der Mondkraft heute vorwiegend mit unterstützenden Konstellationen zu tun bekommen, können wir uns ganz auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns außerdem, alte Ängste loszulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir voller Kraft alles in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll.

Wir genießen es, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es nicht ertragen können, eingeengt oder in eine starre Alltagsroutinen gepresst zu werden!

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Wir dürfen uns über besonders harmonische und liebevolle kosmische Einflüsse freuen, denn Glücksplanet Jupiter und Liebesplanet Venus schütten ihr Füllhorn über uns aus. Ein Mond Jupiter Trigon stimmt uns heiter und weckt unseren Großmut anderen gegenüber.

Mit dieser kraftvollen Konstellation gelingt es uns zudem, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen auch über eine gute Urteilskraft, so dass es uns gelingt, klare Entscheidungen zu fällen.

Liebesplanet Venus, die sich mit dem Mond im Schützen zu einem Sextil verbindet, schenkt die wundervolle Möglichkeit, die bestehende Beziehung zu festigen, denn wir glänzen durch Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit. Da uns durch diesen Einfluss von Liebesplanet Venus die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen.

Lassen wir uns von den liebevollen und harmonischen Mondenergien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Wendepunkt

In acht nehmen müssen wir uns ab Mittag vor der Verbindung der Sonne mit dem Mond, da sie in einem Quincunx-Winkel zueinander stehen. Der Quinkunx-Winkel (150°) beschreibt eine Situation, in der zwei sehr unterschiedliche Energien durch Feinabstimmung versuchen, sich gegenseitig auszugleichen. Dieser Winkel schafft ein Bewusstsein zwischen zwei scheinbar unverbundenen Bereichen und zwingt dazu, sich ständig anzupassen.

Die eine Seite, der Mond, strebt nach Sicherheit, Vertrautheit und innerem Frieden, die andere, die Sonne, nach individuellem Ausdruck, Identität und Sinn. Das Quinkunx symbolisiert eine Situation, in der diese beiden Aspekte einander bedrohen, sich aber nie vollständig vereinen.

Emotionale Reaktionen und bewusste Entscheidungen stehen bei diesem Spannungswinkel im Konflikt. Dies zeigt sich in bestimmten Situationen. Jemand fühlt etwas, muss aber etwas anderes tun. Zum Beispiel wünscht er sich im Grunde seines Herzens Liebe, zeigt es aber nicht aus Angst, seine Unabhängigkeit zu verlieren. Oder im Gegenteil: Er möchte stark wirken, ist aber innerlich verletzlich.

Nutzen wir die wertvolle Chance, innere Erkenntnis zu erlangen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Das Herz ist unser wichtigstes energetisches Zentrum, der Sitz unserer Weisheit und die Quelle unserer Intuition. Ist das Herz krank, so ist der gesamte Organismus betroffen. Lumira hilft uns dabei, im Lärm des Alltags, wieder die Stimme unseres Herzens zu hören und führt uns in die geheimnisvolle fünfte Herzkammer.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

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Machen wir uns mit dem alten Wissen um die Natur- und Mondrhythmen vertraut. Eignen wir uns Kenntnisse an, die von langfristigem Wert sind, wie zum Beispiel Heilen aus eigener Kraft bei Mensch und Tier, wahrhaft gesunde Ernährung, harmonische Bewegung oder das Geheimnis eines erfolgreichen Neuanfangs. Erfahren wir aber auch, wie wir mit Hilfe des Tiroler Zahlenrads unser körperliches und seelisches Immunsystem stärken.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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