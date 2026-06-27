Mondkraft heute 27. Juni 2026 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute versetzt mit dem befreienden Mond in Schütze in eine von Optimismus und Hoffnung geprägte Stimmung. Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter bereichern den Tag mit besonders harmonischen Energien. Eine Quincunx zwischen Sonne und Mond zeigt Unvereinbarkeiten auf. Wagen wir einen großen Schritt nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Sextil Venus – Mond Trigon Jupiter – Sonne Quincunx Mond – Wendepunkt.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Sehen wir über Schwächen und Fehler anderer hinweg!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Wendepunkt
Mit dem dynamischen Mond in Schützen werden wir mit einer Welle von neuer Energie durchströmt. Da wir es bei der Mondkraft heute vorwiegend mit unterstützenden Konstellationen zu tun bekommen, können wir uns ganz auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns außerdem, alte Ängste loszulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir voller Kraft alles in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll.
Wir genießen es, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es nicht ertragen können, eingeengt oder in eine starre Alltagsroutinen gepresst zu werden!
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Wir dürfen uns über besonders harmonische und liebevolle kosmische Einflüsse freuen, denn Glücksplanet Jupiter und Liebesplanet Venus schütten ihr Füllhorn über uns aus. Ein Mond Jupiter Trigon stimmt uns heiter und weckt unseren Großmut anderen gegenüber.
Mit dieser kraftvollen Konstellation gelingt es uns zudem, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen auch über eine gute Urteilskraft, so dass es uns gelingt, klare Entscheidungen zu fällen.
Liebesplanet Venus, die sich mit dem Mond im Schützen zu einem Sextil verbindet, schenkt die wundervolle Möglichkeit, die bestehende Beziehung zu festigen, denn wir glänzen durch Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit. Da uns durch diesen Einfluss von Liebesplanet Venus die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen.
Lassen wir uns von den liebevollen und harmonischen Mondenergien leiten!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Wendepunkt
In acht nehmen müssen wir uns ab Mittag vor der Verbindung der Sonne mit dem Mond, da sie in einem Quincunx-Winkel zueinander stehen. Der Quinkunx-Winkel (150°) beschreibt eine Situation, in der zwei sehr unterschiedliche Energien durch Feinabstimmung versuchen, sich gegenseitig auszugleichen. Dieser Winkel schafft ein Bewusstsein zwischen zwei scheinbar unverbundenen Bereichen und zwingt dazu, sich ständig anzupassen.
Die eine Seite, der Mond, strebt nach Sicherheit, Vertrautheit und innerem Frieden, die andere, die Sonne, nach individuellem Ausdruck, Identität und Sinn. Das Quinkunx symbolisiert eine Situation, in der diese beiden Aspekte einander bedrohen, sich aber nie vollständig vereinen.
Emotionale Reaktionen und bewusste Entscheidungen stehen bei diesem Spannungswinkel im Konflikt. Dies zeigt sich in bestimmten Situationen. Jemand fühlt etwas, muss aber etwas anderes tun. Zum Beispiel wünscht er sich im Grunde seines Herzens Liebe, zeigt es aber nicht aus Angst, seine Unabhängigkeit zu verlieren. Oder im Gegenteil: Er möchte stark wirken, ist aber innerlich verletzlich.
Nutzen wir die wertvolle Chance, innere Erkenntnis zu erlangen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
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Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute
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Extra-Tipp der Mondkraft heute
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Mond-Magie der Mondkraft heute
Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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