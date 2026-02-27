Mondkraft heute 27. Februar 2026 – aufwühlender Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit einem aufwühlenden Mond im Krebs lässt einige Stürme durchs Leben fegen. Die verhängnisvolle Verbindung von Mars und Uranus bringt vieles ins Wanken. Bewahren wir unsere Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mars Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Planen wir ganz in Ruhe unseren Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Durch die Mondkraft heute haben wir einen eher schwierigen Tag vor uns. Blockiert von den unruhigen Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, haben auch Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

.

.

Wir spüren den ganzen Tag eine innere Unruhe, und uns auch unserer Seelenkraft berauben wir. Da wir durch den sensiblen Krebs nicht besonders nervenstark sind, werden viele von uns zudem eine gewisse Reizbarkeit spüren. In unserem Gefühlsleben macht sich eine regelrechte Kehrtwende bemerkbar, denn innere Spannungen lassen selbst eine harmonische Stimmung schlagartig umschlagen.

Wir sind sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt. Dies kann aber durchaus bereichernd sein, selbst wenn es auf eine Trennung hinaus laufen sollte!

Bewahren wir uns die Seelenkraft und gehen Konflikten aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Ein Quadrat zwischen Mars und Uranus, welches 2 Tage anhalten wird, fordert uns ab Mittag heraus. Streitsucht, Ruhelosigkeit, Mangel an Ausgeglichenheit, Neigung zu gewaltsamen Lösungen, starke leidenschaftliche Erregbarkeit und ein widerspruchsvolles Wesen können Auswirkungen von diesem Quadrat sein. Außerdem sollten wir uns in acht nehmen, da wir auch für Verletzungen anfällig sind.

Wenn sich die egozentrierte Energie von Mars in einem Spannungsaspekt mit dem freiheitsliebenden Uranus verbindet, ist also die Gefahr groß, unüberlegt und impulsiv zu agieren. Wir können uns dadurch manchmal wie unter Strom fühlen und beim geringsten Anlass explodieren (Scherbenaspekt). Andererseits handelt es sich hier um sehr viel Energie, die bei etwas Struktur und Vernunft auch sinnvoll genutzt werden kann.

Sport und körperliche Tätigkeiten können als Ventil für die überschüssige Energie dienen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

