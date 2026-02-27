Mondkraft heute 27. Februar 2026 – aufwühlender Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit einem aufwühlenden Mond im Krebs lässt einige Stürme durchs Leben fegen. Die verhängnisvolle Verbindung von Mars und Uranus bringt vieles ins Wanken. Bewahren wir unsere Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mars Quadrat Uranus.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Planen wir ganz in Ruhe unseren Tag!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs
Durch die Mondkraft heute haben wir einen eher schwierigen Tag vor uns. Blockiert von den unruhigen Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.
Alle Entscheidungen, die wir nun unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, haben auch Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.
.
.
Wir spüren den ganzen Tag eine innere Unruhe, und uns auch unserer Seelenkraft berauben wir. Da wir durch den sensiblen Krebs nicht besonders nervenstark sind, werden viele von uns zudem eine gewisse Reizbarkeit spüren. In unserem Gefühlsleben macht sich eine regelrechte Kehrtwende bemerkbar, denn innere Spannungen lassen selbst eine harmonische Stimmung schlagartig umschlagen.
Wir sind sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt. Dies kann aber durchaus bereichernd sein, selbst wenn es auf eine Trennung hinaus laufen sollte!
Bewahren wir uns die Seelenkraft und gehen Konflikten aus dem Weg!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Ein Quadrat zwischen Mars und Uranus, welches 2 Tage anhalten wird, fordert uns ab Mittag heraus. Streitsucht, Ruhelosigkeit, Mangel an Ausgeglichenheit, Neigung zu gewaltsamen Lösungen, starke leidenschaftliche Erregbarkeit und ein widerspruchsvolles Wesen können Auswirkungen von diesem Quadrat sein. Außerdem sollten wir uns in acht nehmen, da wir auch für Verletzungen anfällig sind.
Wenn sich die egozentrierte Energie von Mars in einem Spannungsaspekt mit dem freiheitsliebenden Uranus verbindet, ist also die Gefahr groß, unüberlegt und impulsiv zu agieren. Wir können uns dadurch manchmal wie unter Strom fühlen und beim geringsten Anlass explodieren (Scherbenaspekt). Andererseits handelt es sich hier um sehr viel Energie, die bei etwas Struktur und Vernunft auch sinnvoll genutzt werden kann.
Sport und körperliche Tätigkeiten können als Ventil für die überschüssige Energie dienen!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
.
Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
.
*****
.
Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute
.
Extra-Tipp der Mondkraft heute
.
*****
.
Mond-Magie der Mondkraft heute
Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.
.
Wie oft liest man in Motivationsratgebern, dass man durchhalten soll: Gib niemals auf! Dabei liegt manchmal gerade im Loslassen die wahre Stärke. Endlich losgelassen, eröffnen sich plötzlich völlig neue Perspektiven! Wie lange dürfen wir in einer belastenden Situation bleiben? Wie lange dürfen wir trauern?
Wir laden dich ein, über das Loslassen nachzudenken und die Impulse für dich selbst zu nutzen.
.
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
