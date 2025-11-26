Mondkraft heute 26. November 2025 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem luftig-leichten Mond im Wassermann sorgt für Abwechslung. Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter schenken einen Tag voller Glück und Erfüllung von Liebeswünschen. Lassen wir uns von den harmonischen Energien beflügeln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Venus Trigon Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unser Geist ist nun besonders aufnahmefähig. Nutzen wir den Wassermann-Mond, um neue Fähigkeiten zu erlernen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn gerade mit den luftig-leichten Wassermann-Energien ergeben sich die besten Dinge unerwartet. Es ist somit der geeignete Tag, um festgefahrene Gewohnheiten für kurze Zeit zu durchbrechen und sich der Leichtigkeit des Luftzeichens hinzugeben.

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben.

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein.

.

.

Wir wollen durch die Wassermann-Energie immer Gutes tun, so dass es uns ein Anliegen ist, dass wir nicht zu sehr in Konflikte verwickelt werden. Was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

In der Liebe nimmt Venus das Zepter in die Hand und verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter zu einem besonders harmonischen Trigon. Vor allem wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die wundervollen Liebesenergien das Singledasein beenden können, aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Unter diesem harmonischen Aspekt neigen wir mehr zu geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten als sonst. Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Glücksplanet Jupiter weist in der Verbindung zu Liebesplanet Venus auch auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Diese wunderschöne Verbindung bringt eine Fülle von positiver Energie, Freude und Expansion in unser Leben. Erlaube dir, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Verbindung von Venus und Jupiter lädt dich ein, Liebe und Glück in deinem Alltag zu manifestieren – und dabei nicht nur dich selbst, sondern auch deine Mitmenschen zu bereichern.

Lassen wir diese harmonische und großzügige Energie in unser Leben fließen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

Seit Jahrhunderten ist Löwenzahn ein fester Bestandteil der traditionellen Kräuterkunde. Besonders geschätzt wird dabei nicht nur das grüne Kraut, sondern vor allem die tief in der Erde verankerte Wurzel.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

