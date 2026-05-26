Mondkraft heute 26. Mai 2026 – Mond in der Waage am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage am Portaltag belastet den Tag durch negative Planeteneinflüsse. Sonne und Pluto sorgen für einen erneuten Energieschub. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Portaltag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Mars Quadrat Pluto – Mond Opposition Saturn – Sonne Trigon Pluto – Portaltag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Was wir heute womöglich in völligem Überschwang tun oder entscheiden, könnten wir morgen schon ziemlich arg bereuen. Handeln wir also nicht allzu spontan, sondern denken erst einmal nach!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage am Portaltag

Bereits vom frühen Morgen an wird eine Opposition zwischen Mars und Pluto für deutlich zunehmende Spannungen sorgen. Mars steht für den eigenen Willen und Pluto für Dominanz und Machtbedürfnis. Das entspricht dem Satz: „Ich will (Mars), was ich mir vorstelle (Pluto)!“.

Wenn sich Mars und Pluto in diesem Spannungsaspekt berühren, können die schwierigen Eigenschaften Plutos in den Vordergrund treten. Das wäre z.B. ein zu egoistisches Machtstreben oder die Neigung, dass man unter allen Umständen seine Vorstellungen umsetzen will.

Auch auf der Ebene der Sexualität können zu intensive Kräfte wirken, die mit dem Wunsch nach Erweiterung des eigenen Machteinflusses zusammenhängen. Wenn diese mächtigen Energien ungefiltert zum Ausdruck gebracht werden, sind Schwierigkeiten und Widerstände in unserem persönlichen Umfeld vorprogrammiert.

Die Transformation der Mars-Pluto-Kräfte in eine positive Richtung ist allerdings möglich, wenn wir unsere persönliche Macht auch zum Nutzen der Gemeinschaft einsetzen. Die gute Absicht für andere wirkt dann auch günstig für uns selbst.

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Ab mittags bringt dann auch noch Karmaplanet Saturn vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Saturn beeinflusst durch eine Opposition zum Mond in der Waage an diesem Portaltag vor allem unser Seelenleben, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch eine völlig neue Sichtweise auf viele Dinge ermöglicht. Die dadurch erhaltenen wertvollen Erkenntnisse lassen uns gestärkt daraus hervorgehen.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage am Portaltag

Am frühen Abend (ab 18.00 Uhr) erhalten wir durch ein Trigon, das Sonne und Pluto zusammen bilden, einen erneuten Energieschub. Bei diesem Aspekt trifft die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Diese Verbindung schenkt uns unbändige Lebens- und Tatkraft, stärkt unser Selbstbewusstsein und die Durchsetzungskraft, so dass wir vieles erledigen können, wozu uns an diesem spannungsgeladenen Portaltag die nötige Energie fehlte.

Mit diesem Trigon sind wir außerordentlich konzentriert und temperamentvoll und haben stets den Durchblick, denn wir erkennen den Kern einer Gegebenheit und wissen, wie wir unsere Kräfte gezielt zum Einsatz bringen. Wir besitzen die Fähigkeit zur Erneuerung, Optimierung und kompletten Transformation in verschiedenen Lebensbereichen.

Wir finden unter diesem Aspekt aber auch geistige Versenkung, indem wir meditieren. Oftmals weckt das Sonne Pluto Trigon zudem ein Interesse an Yoga, Heilkunst, Okkultismus und Magie. Allgemein sind wir sehr intuitiv veranlagt und verfügen womöglich sogar über übersinnliche Fähigkeiten. Die positiven Sonne-Pluto-Kräfte versprechen nicht zuletzt starke Regenerationskräfte im Krankheitsfall.

Mobilisieren wir unsere Kraftreserven, um einen wichtigen Schritt nach Vorne zu machen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage am Portaltag

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Taurin ist eine Aminosäure, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper erfüllt und vielfältige Wirkungen hat. Es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion, Osmoregulation und der Bildung von Gallensäuren. Taurin ist auch wichtig für die Herzfunktion, das Nervensystem und die Augen. Taurin-Kapseln >>>

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Adina Markowz, bekannt als die »Minimalismuse«, hat alles aussortiert, was nicht mehr zu ihrem Leben passte – und dabei volle Schränke und überfüllte Terminkalender gegen etwas viel Wertvolleres eingetauscht: Klarheit, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Ganz ohne Zwang, Druck oder Verzicht. In spielerischen, tiefgreifenden und leicht anwendbaren Übungen zeigt sie dir, wie du Minimalismus in verschiedenen Lebensbereichen für dich nutzen kannst. Erfüllter leben mit Minimalismus >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nicht alle Stürme kommen, um dein Leben zu verwüsten und durcheinander zu wirbeln. Manche kommen, um dir den Weg freizumachen. Und manchmal muss es krachen, damit es richtig weitergehen kann!

. Steigen wir aus dem permanenten Gedankenkino aus und legen festgefahrene Verhaltensmuster ab. Machen wir uns bewusst, dass wir mehr sind als unsere Gedanken und Reaktionen. So können wir realisieren, dass wahrhaft Großes wie Liebe und innerer Friede jenseits unseres begrenzten Verstandes liegen. Alte Probleme lösen sich, Leichtigkeit und Freude stellen sich ein, das Leben gelingt. Leben im Jetzt >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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