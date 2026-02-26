Mondkraft heute 26. Februar 2026 – Mond im Krebs – Merkur rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs macht empfindsamer und schenkt verletzten Herzen Heilung. Merkur rückläufig mahnt zur Vorsicht und lässt unser Leben aus den Fugen geraten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Merkur rückläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns immer wieder Zeit für uns selbst, um den Kopf wieder frei zu kriegen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt mit dem gefühlsbetonten Mondzeichen Krebs dafür, dass wir uns nun wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden. Zudem sind wir aufgefordert, Menschen in unser Leben zurück zu holen, die wir aufgrund von Differenzen aus unserem Leben verbannt haben. Vor allem wenn es sich um Familienmitglieder handelt, können verletzte Herzen jetzt Heilung finden und der Familienfrieden wieder hergestellt werden.

Der Mond im Krebs weckt zwar unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders sensibel und nicht sehr nervenstark. Wir sollten deshalb darauf achten, das wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir in Bezug auf Spannungen, Aggressionen oder Ungerechtigkeiten sehr emotional reagieren werden!

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge und den positiven Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen zu können.

Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch die Zwillinge-Energie jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, schon bekanntes interessiert uns nämlich wenig.

Lassen wir uns von beschwingten Energien treiben und nutzen die Möglichkeit, um konkrete Pläne zu schmieden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur rückläufig

Merkur wird heute zum ersten Mal in diesem Jahr rückläufig und mahnt uns bis 20. März 2026 zu erhöhter Vorsicht. Seine Rückläufigkeit wird vieles blockieren und unüberschaubar machen, so dass wir noch weniger als sonst die Geschehnisse um uns herum verstehen und sich die Missverständnisse häufen werden.

Merkur rückläufig führt uns in eine Zeit, die kräftezehrend ist und schnell entstehen Situationen, die uns das Gefühl geben, keine Kontrolle über unsere Angelegenheiten zu haben. In dieser besonderen Zeit gerät unser Leben aus dem Ungleichgewicht und stürzt so manchen regelrecht ins Chaos. Zwischenmenschlichen Spannungen, Streitereien und Gereiztheit bestimmen diese Zeitqualität.

Da Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus. Während Merkur rückläufig ist, sind wir gut beraten, die Unterzeichnung von Verträgen und den Abschluss von Vereinbarungen zu vermeiden.

Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar.

Manche erleben eine regelrechte Pechsträhne, in der vom verpassten Flug bis hin zum kaputten Computer alles dabei ist.

Berufliche Entscheidungen, Vertragsabschlüsse und Co. sollten mit besonderer Vorsicht behandelt und im besten Falle ganz verschoben werden, bis Merkur wieder direktläufig ist. Es besteht die Gefahr, sich zu verkalkulieren und von verlockenden Angeboten und üblen Preisfallen in die Irre führen zu lassen.

Es ergeben sich jedoch in erster Linie häufiger als sonst Probleme in der Kommunikation. Ein rückläufiger Merkur bestimmt, ob wir oberflächlich bleiben oder in die Materie eindringen können, ob wir mit Eloquenz punkten oder es an der Kommunikation scheitert. Wichtig unter dem Einfluss von Merkur rückläufig sind Geduld, Besonnenheit und Ruhe. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, sondern uns für alles die Zeit nehmen, die wir eben brauchen.

Merkur rückläufig kann sogar Schlafprobleme auslösen und viele von uns werden das Gefühl verspüren, weniger Energie zu haben. Es macht sich zudem vermehrt eine innere Unruhe breit und auch die Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, was vor allem im Berufsalltag für einige Ärgernisse und Rückschläge sorgen kann.

In den Phasen der Rückläufigkeit bekommen wir es aber auch immer wieder mit unseren Altlasten zu tun. Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen. Wir können die Rückläufigkeit von Merkur nutzen, falsche Entscheidungen zu korrigieren, denn in diesem Zeitraum sind die Auswirkungen einer Korrektur nicht so gravierend.

Versuchen wir während der Rückläufigkeit auf keinen Fall, etwas zu erzwingen, denn das würde sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Dingen zu nichts führen. Wir können uns noch so sehr bemühen, es wird sich kein Erfolg einstellen, was dann nur unnötige Frustration auslöst. Schaffen wir Ordnung, erledigen und erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts!

Achten wir während der Rückläufigkeit von Merkur darauf, was sich in unserem Leben abspielt und passen unsere Lebensumstände an!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem



Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit! Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Mond-Magie der Mondkraft heute Egal, ob Single oder in einer Beziehen, der „Geist der Liebe“ steht für Mitgefühl, Harmonie und Liebe. Bitten wir ihn um Hilfe, wenn wir unsere Liebesbeziehungen verbessern möchten oder auch, wenn wir uns einfach generell mehr liebevolle Verbindungen in unserem Leben wünschen. Die Kraft dieses Geistes kann uns helfen, diese Verbindungen aufzubauen und negative Energien in Beziehungen zu heilen.

. Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden! Die drei Lieben deines Lebens >>>.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

