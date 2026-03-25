Mondkraft heute 25. März 2026 – Mondpause – Halbmond im Krebs

Die Mondkraft heute führt mit einem schlecht gelaunten Neptun durch die Mondpause zum Mond im Krebs. Der Halbmond im Krebs sorgt für zusätzliche Belastungen. Nehmen wir uns vor der verhängnisvollen Verbindung zwischen Sonne und Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 11.35 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Halbmond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Sonne Konjunktion Saturn – Mondpause.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Mit dem Leben ist es wie mit dem Radfahren: Um das Gleichgewicht zu halten, muss man sich bewegen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs – Halbmond
Wir starten heute mit der Mondpause zum Mond im Krebs in den Tag, die bereits gestern Nacht um 23.30 Uhr begonnen hat und um 11.30 Uhr endet. Wie immer bremst uns die Mondpause in vielen Bereichen aus, da uns die Kraft für Aktivitäten fehlt und wir nicht richtig in Schwung kommen werden.
Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche. Wir besitzen außerdem keine Energie, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in massiven gesundheitlichen Störungen äußern kann.
Am Abend können sich durch den Halbmond im Krebs die Fronten sehr schnell verhärten und wir neigen in allen Lebensbereichen zu Extremismus. Dadurch besteht eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Wir befinden uns in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.
Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir bei der Mondkraft heute mit der Mondpause und dem Halbmond im Krebs einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!
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Wir müssen uns auch vor Neptun in acht nehmen, der im Quadrat zum Mond steht und uns bis zum Mondzeichenwechsel massiv beeinflussen wird. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.
So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.
Ziehen wir uns immer wieder zurück und vermeiden jegliche Konfrontation!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs
Achtsamkeit verlangt neben dem Halbmond im Krebs die verhängnisvolle Konjunktion zwischen Sonne und Saturn. Es werden uns die nächsten 2 Tage immer wieder Steine in den Weg gelegt, die zunächst weggeräumt werden müssen, bevor wir unser Ziel erreichen können. Die Konjunktion des Saturn-Transits zur Sonne kann auch einen sehr tiefen und positiven Lebensernst verleihen. Man beginnt, alles knallhart realistisch zu sehen.
Nichts kann mehr beschönigt werden, die eine oder andere Lebenslüge wird entlarvt, was aber letztlich unglaublich wohltuend sein kann. Setzen wir die vorhandenen Energien bewusst für Dinge ein, die auch umsetzbar sind. Zügeln wir jedoch den aufkommenden Impuls, gegen die Widerstände anrennen zu wollen, ohne an die Folgen zu denken.
Wichtig bei allem, was wir uns heute vornehmen, ist mutig und klar Verantwortung zu übernehmen. Schwierig wird es da, wo alte Ängste unser Verhalten prägen, denn dann laufen wir Gefahr, dass anstelle der Lösungsansätze nur Hindernisse und Probleme gesehen werden.
Nur mit mühsamer Kleinarbeit können wir die Hindernisse beseitigen!
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Mondkraft heute mit dem Halbmond im Krebs
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Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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