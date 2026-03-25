PORTALTAG: Tagesenergie heute 25. März 2026 – 1. Portaltag der 10 Portaltage im März

Die Portaltag-Tagesenergie heute führt in die geheimnisvolle Zeit von 10 aufeinanderfolgende Portaltagen, die eine hochschwingende und energiereiche Zeitqualität mit sich bringen. Der 1. Portaltag stellt die innere Ruhe wieder her!

An den aufeinanderfolgenden10 Portaltagen ist der Übergang zu anderen Welten nicht mehr deutlich abgegrenzt. Es sind Einblicke durch Raum und Zeit möglich, die uns normalerweise verwehrt sind. Tief in uns selbst liegt sowohl der Anfang als auch das Ende unseres Seins. Also steigen wir in die Tiefe unseres Seins, entdecken wir uns selbst und erkennen wir, welch einzigartiges und wunderbares Wesen wir in Wirklichkeit sind!

Jede Art von Heilungsprozess wird nun unterstützt. Auch tiefe Themen, sichtbar zum Beispiel durch Muster und Glaubenssätze, können einfach gelöst und durch konstruktive Inhalte ersetzt werden. Wichtig ist, dass wir zu Beginn dieser Portaltagphase unsere innere Ruhe wieder finden.

Innere Ruhe zu bewahren ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten extrem wertvoll. Sie hilft uns bei Krisensituationen, aber auch in unserem Alltag und hat einen unschätzbaren Einfluss auf unsere Gesundheit. Innere Ruhe lässt uns mit neuen Situationen souverän umgehen und macht uns zu entspannteren und ausgeglicheneren Menschen.

Wenden wir uns nach innen und lassen uns nicht aus der Ruhe bringen!

Jeder kennt das Gefühl, dass es nur noch einen Tropfen braucht, bis das (Gefühls)Fass überläuft. Wir vergraben zu viele Emotionen und dadurch kommt es dann zu einer instabilen inneren Verbindung, die unsere seelische Balance ins Wanken bringt. Damit wir keinen emotionalen Vulkan mit uns herumtragen hilft es, diese Emotionen zu lösen.

Stress, Schlafmangel, Selbstzweifel, Probleme im Beruf oder in der Familie sind ebenfalls Auslöser, die uns schnell aus dem Gleichgewicht bringen können. Dann ist es für viele von uns gar nicht so einfach, die innere Balance wiederzufinden.

Wir alle haben viel um die Ohren und denken einfach viel zu viel. Statt mehr auf unseren Bauch zu hören und aktiv zu werden, unser Leben in die Hand zu nehmen und alles in eine gute Richtung zu lenken, sitzen wir oft da und malen uns die schlimmsten Szenarien aus.

Finde deine innere Ruhe >>>

.



Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

An Portaltagen ist der „Schleier“ sehr dünn, der Zugang zur geistigen Welt ist also viel leichter und offener. Jeder der 10 Portaltage ist deshalb besonders gut geeignet für Meditation und Channeling. Auch für Transformation und Heilarbeit oder für tiefgreifende Erkenntnisse und Veränderungen können wir die Kraft der Portaltage nutzen.

Wenn die Schleier dünn sind, können wir unser wahres Selbst erkennen. Unsere tiefsten Bedürfnisse berücksichtigen und unsere Emotionen akzeptieren. Es geht einfach viel leichter. Natürlich geht das an jedem anderen Tag auch, aber die Portaltage erleichtern den Zugang um ein vielfaches.

Die Stille ist eine großartige Lehrerin, um emotionale Ausgeglichenheit finden zu können. Doch um von der Stille zu lernen, müssen wir uns ihr zuwenden. Wenn wir unsere innere Balance finden wollen, brauchen wir immer wieder einen Ausgleich und ruhenden Pol zu dem, was wir an Energie einsetzen.

So können wir erneut gute Entscheidungen treffen!

Wenn es uns gelingt, unsere wahren Bedürfnisse zu erkennen, können wir unseren Alltag besser daran anpassen und erhalten Klarheit, was wir wirklich brauchen und wollen. Wenn wir besser auf uns und unsere Bedürfnisse eingehen, dann können wir auch wieder die emotionale Ausgeglichenheit finden.

Dieses Kartenset lädt dich ein, immer wieder einmal innezuhalten und dich bewusst mit deinem inneren Navi zu verbinden. Von Affirmationen über Mudras bis hin zu Visualisierungsübungen – die vielfältigen inspirierenden Impulse unterstützen dich dabei, ganz bei dir selbst zu bleiben, Zweifel zu überwinden und deinen Eingebungen zu vertrauen.

So kann dich deine Intuition auch in den stürmischen Portaltagen verlässlich in Richtung Glück, Selbstentfaltung, Zufriedenheit und zur inneren Ruhe führen.

Das innere Navi zum Glück >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren