Mondkraft heute 25. August 2026 – Mond im Wassermann – Merkur in der Jungfrau

Die Mondkraft heute führt durch eine unruhige Mondpause zum Mond im Wassermann. Es muss alles losgelassen werden, was nicht mehr dienlich ist. Merkur wechselt in sein Heimatzeichen Jungfrau und fordert eine kritische Betrachtungsweise. Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.00 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Merkur in der Jungfrau.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Kleine Gelegenheiten geben oft den Startschuss für große Unternehmungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute führt uns mit dem ernsthaften Steinbock-Mond durch eine Unruhe und Nervosität auslösende Mondpause zum Mond in Wassermann, die bereits gestern um 8.30 Uhr begonnen hat und mit dem Mondwechsel um 11.00 Uhr endlich wieder endet. Die Steinbock-Energien unterstützen trotz der Mondpause noch einmal alles, was zu unserem körperlichen und materiellen Wohlbefinden beiträgt.

Wenn dann der Mond im luftigen Wassermann die Regie übernimmt, spüren wir einen deutlichen Stimmungswechsel – weg von der Ernsthaftigkeit und hin zur Leichtigkeit, wobei wir auch dabei unterstützt werden, schwierige Probleme mit etwas mehr Distanz und Objektivität zu sehen.

Unter dem Einfluss vom Mond in Wassermann werden wir jedoch auch vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicherem verharren wollen. Da jedoch unsere Intuition gestärkt wird, sollten wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören, denn das was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen.

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Versuchen wir uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und Gelassenheit zu zeigen. Gehen wir achtsam durch diesen Tag und vermeiden wir allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir jedoch über den Tellerrand hinaus und fragen wir uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, denn nur dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit und Freiheit versprechen und Mut machen, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Nutzen wir die Mondkraft heute nach der Mondpause, um die richtigen Entscheidungen für den weiteren Lebensweg zu treffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in der Jungfrau

Um 15.00 Uhr wechselt Merkur in die Jungfrau, seinem Heimatzeichen. Mit Verstandesplanet Merkur in der Jungfrau können wir uns auf alle Themen konzentrieren, die analysiert werden müssen, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen, die uns befähigen, auch Fehlerhaftes zu entdecken, was der Klärung bedarf. Wir neigen zu exaktem, geordnetem und strukturiertem Denken, daher improvisieren wir nicht gerne und können daher auftretende Probleme auf vernünftige Weise lösen.

Wir sollten jedoch darauf achten, dass unser Denken nicht zu kleinlich und detailbetont wird. Man sieht sonst sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und versucht dann vergeblich Gefühlsfragen, für die Intuition und Flexibilität erforderlich sind, mit Logik und lebensfremder Rationalität zu beantworten.

Nach der aktiven Phase im Löwen geht es für Merkur in der Jungfrau auch darum, Bilanz zu ziehen und sich wieder mehr auf den Alltag auszurichten. Dabei gilt es einige Lebensbereiche kritisch zu überprüfen und dabei mehr Wert auf Disziplin und gute Ernährung zu legen. Auf körperlicher Ebene fördert Merkur in der Jungfrau die Heilung.

Das Bemühen um Objektivität und die immer wieder auftauchende Kritiklust vom Jungfrau-Merkur erschweren es allerdings, uns mit Glauben und Spiritualität zu beschäftigen. Somit kann unser Denken dafür verantwortlich sein, dass wir in der sogenannten Realität verhaftet bleiben, anstatt uns für die spirituelle Wirklichkeit und die Bereiche der feinstofflichen Welt öffnen zu können.

Denken wir stets positiv und machen uns unabhängiger vom eigenen Verstand!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Schwarzkümmel ist ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind. Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Das Zuhause ist für gewöhnlich ein Ort der Kraft, des Schutzes und der Regeneration. Durch eigene Emotionen und Handlungen, Schwingungen anderer Menschen oder Energiefelder der Umgebung kann jedoch die Wohlfühlatmosphäre der heimischen vier Wände beeinträchtigt werden und belastende Energien setzen sich fest. Heilende Klänge lassen Anhaftungen, Blockaden und anderen energetischen Ballast aus allen Räumlichkeiten verfliegen – und positive Energien, die Harmonie und Frieden wiederherstellen, kehren zurück. Heilmusik zur Raumenergetisierung >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es gibt immer wieder Momente, da sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

. »Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu sein«, sagt der Fuchs zum kleinen Prinzen. Ein liebevoll gestalteter Kuschelbecher fängt die Magie jener Worte ein und erinnert daran, wie kostbar gemeinsame Zeit ist. Die zarte Illustration zeigt den kleinen Prinzen mit seinen treuen Gefährten – eingebettet in ein Universum aus Sternen, Sehnsucht und Fantasie. Für Herzensmenschen und Sternenträumer >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Düngen wir unsere Pflanzen. Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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