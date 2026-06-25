Mondkraft heute 25. Juni 2026 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute bringt durch den emotionalen Mond im Skorpion vieles ins Wanken. Negative Einflüsse lassen die Gefühle hochkochen. Venus und Saturn beeinflussen das Liebesleben und bringen vergrabene Gefühle zum Vorschein. Alte Liebe rostet nicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Quadrat Venus – Venus Trigon Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir auf keinen Fall, andere zu manipulieren, das würde nach hinten losgehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die spannungsgeladenen Energien Venus lassen uns heute vorerst nicht zur Ruhe kommen und lösen vor allem emotionale Störungen aus. Da wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle allerdings besonders schwer.

In vielen Bereichen müssen wir mit unerwarteten Widerständen rechnen, weshalb wir dazu aufgefordert sind, besonders behutsam und sanft miteinander umzugehen, da innere und äussere Spannungen uns zu schaffen machen. Es besteht die Gefahr, dass wir auf viele Situationen zu aggressiv reagieren, um dann später festzustellen, dass uns das Gesagte leid tut.

Die allgemeine Stimmungslage ist eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch allzu manipulatives Verhalten keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns bis zum frühen Nachmittag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.

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Eine der Aufgaben, vor die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion stellt, ist aber auch das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen, es aber auch annehmen, wenn sie sich ganz entfernen.

Sich selbst loslassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und das wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein.

Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration, damit die angespannte Stimmung nicht eskaliert!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Die trigonale Verbindung von Venus und Saturn bestimmt ab 14.00 Uhr das restliche Tagesgeschehen und löst den negativen Venuseinfluss weitgehend auf. Das Venus-Saturn-Trigon wirkt sich in erster Linie in unserem Liebesleben aus. Diese Konstellation hebt unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstbeherrschung und unsere Selbstdisziplin, so dass wir sachlich, realistisch und taktvoll reagieren werden, falls klärende Gespräche in der Beziehung anstehen.

Neben der Liebesenergie, die verstärkt wird, bringt Venus bei dieser Verbindung auch Klarheit in unsere Beziehungen und führt zur Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit unbemerkt verändert hat.

Alt bewährte Liebesverbindungen können unter diesem Einfluss wieder aufgefrischt werden. Das kann zwischen bereits bestehenden Verbindungen der Fall sein, aber auch zwischen solchen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben – Ganz nach dem Motto: Alte Liebe rostet nicht.

Durch den Saturneinfluss spielen jedoch Vernunft, Zuverlässigkeit, Zurückhaltung und Realitätssinn eine wichtige Rolle, was für eine bestehende Beziehung durchaus von Vorteil sein kann. Wir werden zudem auf spezielle Begegnungen hingewiesen, die unser Leben verändert haben.

Öffnen wir unser Herz, dann können wir die Liebe mit ganz anderen Augen sehen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Manchmal fühlen wir uns dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Doch es gibt einen tieferen Sinn hinter leidvollen Erfahrungen. Jeder hat vor seiner Geburt einen Seelenvertrag geschlossen, in dem die Herausforderungen festgeschrieben sind, die uns auf den Weg zum Erwachen führen.

. . Lernen wir, in Einklang mit unserem göttlichen Plan zu leben – um unsere Schöpferkraft voll zu entfalten und unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche zu verwirklichen. Seelenverträge – Absprachen in Liebe >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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