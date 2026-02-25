Mondkraft heute 25. Februar 2026 – Mond in den Zwillingen

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen hat Herrscherplanet Merkur das Zepter in der Hand. Die Energie von Merkur bringt geistige Klarheit und ungewöhnliche Einfälle mit sich. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Gehen wir unseren Interessen nach und zeigen uns aufgeschlossen für alles Neue!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur
Merkur macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er schafft die ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche, Verhandlungen oder das Lösen von privaten Konflikten. Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht durch Merkur in Zwillinge heute unter einem guten Stern. Allerdings sollten wir nicht zu risikofreudig sein und sehr wichtige Entscheidungen nicht sofort treffen, sondern lieber noch einmal darüber schlafen.
Entsprechend verfügen wir heute über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es trotz eines regen Austausches jedoch nicht, denn durch den lebhaften Zwillinge-Mond können wir uns nur schlecht konzentrieren, da unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema huscht.
.
.
Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge und den positiven Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen zu können.
Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch die Zwillinge-Energie jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, schon bekanntes interessiert uns nämlich wenig.
Lassen wir uns von beschwingten Energien treiben und nutzen die Möglichkeit, um konkrete Pläne zu schmieden!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur
Durch den Einfluss von Herrscherplanet Merkur ist dies eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns dabei das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.
Blitzartige Eingebungen, für die sich Zeichenherrscher Merkur ebenfalls verantwortlich zeigen wird, können zudem dafür sorgen, dass wir endlich die Lösung für ein bereits lang anstehendes Problem finden, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben.
Zeichenherrscher Merkur beeinflusst aber auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.
Merkur verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren und beleben uns.
Verleihen wir unseren Gedanken Flügel!
.
Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
