Mondkraft heute 25. Februar 2026 – Mond in den Zwillingen

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen hat Herrscherplanet Merkur das Zepter in der Hand. Die Energie von Merkur bringt geistige Klarheit und ungewöhnliche Einfälle mit sich. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir unseren Interessen nach und zeigen uns aufgeschlossen für alles Neue!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Merkur macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er schafft die ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche, Verhandlungen oder das Lösen von privaten Konflikten. Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht durch Merkur in Zwillinge heute unter einem guten Stern. Allerdings sollten wir nicht zu risikofreudig sein und sehr wichtige Entscheidungen nicht sofort treffen, sondern lieber noch einmal darüber schlafen.

Entsprechend verfügen wir heute über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es trotz eines regen Austausches jedoch nicht, denn durch den lebhaften Zwillinge-Mond können wir uns nur schlecht konzentrieren, da unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema huscht.

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge und den positiven Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen zu können.

Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch die Zwillinge-Energie jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, schon bekanntes interessiert uns nämlich wenig.

Lassen wir uns von beschwingten Energien treiben und nutzen die Möglichkeit, um konkrete Pläne zu schmieden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Durch den Einfluss von Herrscherplanet Merkur ist dies eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns dabei das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.

Blitzartige Eingebungen, für die sich Zeichenherrscher Merkur ebenfalls verantwortlich zeigen wird, können zudem dafür sorgen, dass wir endlich die Lösung für ein bereits lang anstehendes Problem finden, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben.

Zeichenherrscher Merkur beeinflusst aber auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.

Merkur verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren und beleben uns.

Verleihen wir unseren Gedanken Flügel!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

