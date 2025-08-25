Mondkraft heute 25. August 2025 – Mondpause – Venus in Löwe

Die Mondkraft heute sorgt während der Mondpause zum Mond in der Waage durch Neptun für Verwirrung. Venus im Löwen befeuert die Liebe und das Leben. Lassen wir die Liebesenergien fließen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.10 im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Opposition Neptun – Mondpause.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute schenkt uns vor der intensiven Mondpause zum Mond in der Waage, die um 10.00 Uhr beginnt, die Möglichkeit, noch einmal in die Tiefen der Seele einzutauchen. Wem es durch den Jungfrau-Mond nicht gelungen ist, einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, hat somit die Gelegenheit, durch Innenschau eventuell vorhandene seelische Blockaden zu erkennen und aufzulösen.

Bevor der harmoniesüchtige Mond in der Waage nach der Mondpause für ausgleichende Energien sorgen kann, müssen wir uns allerdings vor Neptun in acht nehmen, der in Opposition zum Mond steht und uns bis zum Mondzeichenwechsel massiv beeinflussen wird. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben.

Durch den Einfluss von Neptun entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung. Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern.

Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns zudem in unseren Einschätzungen und deshalb ist es wichtig, während der Mondpause zum Mond in der Waage das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist.

Stellen wir uns der Realität!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Löwen

Die Mondkraft heute erweckt ab 18.25 Uhr durch den wichtigen Zeichenwechsel der Venus vom sensiblen Krebs in den feurigen Löwen unsere Lebenslust und wir können uns nun den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Die Venus im Löwen beeinflusst jedoch vor allem unsere Beziehungen und Partnerschaften positiv, deshalb sollten wir uns bis 19. September immer wieder Zeit für die Liebe und das Leben nehmen. Es werden uns während dieser Zeit der Löwe-Venus viele angenehme Tage das Leben und die Liebe versüßen.

Es zeigt sich bei der Venus im Löwen allerdings auch ein Hang zum Luxus und wir träumen von einem sorglosen Leben auf hohem Niveau. Jetzt will man sich nicht mit No-Name-Produkten oder Sonderangeboten zufrieden geben, denn Qualität ist enorm wichtig. Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht über unsere finanziellen Verhältnisse leben.

Allgemein gesehen macht uns die Venus im Löwen also leidenschaftlich und anziehend, schenkt uns aber auch Liebesglück und wir haben zudem ein gutes Händchen für die Erziehung von Kindern. Wir sind gesellig und spielen gerne, haben Freude an schönen Dingen und einen sicheren Sinn für Kunst. Doch auch das persönliche Alltagsglück wird von der Venus-Energie gefördert.

Wenden wir uns ganz der Liebe und den schönen Dingen des Lebens zu!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

