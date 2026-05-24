Mondkraft heute 24. Mai 2026 – Mond in der Jungfrau am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Sonne bringt alles in ein harmonisches Gleichgewicht. Zeichenherrscher Merkur sorgt für Spannungen in allen Lebensbereichen. Halten wir unsere Zunge in Zaum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Zwillingen – Mond Quadrat Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Auch wenn uns noch so viel im Kopf rumschwirrt – Jungfrau-Tage sind für gefühlvolle Gespräche eher weniger geeignet.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau am Tag der Sonne

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.

Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.

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Nutzen wir die klärende Mondkraft heute am Tag der Sonne um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.

Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.

Beschreiten wir mutig neue Wege!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Sonne

Herrscherplanet Merkur bildet ab Mittag ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau und durchzieht den Pfingstsonntag immer wieder mit negativen Energien. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Vergangenheit ruhen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Rundum gesund zu sein, heißt ganzheitlich gesund sein, und dazu tragen Seele, Nerven und Immunsystem gemeinsam bei. Gefühle und Überzeugungen wirken auf unser Immunsystem, und umgekehrt beeinflusst das Immunsystem Gedanken und Verhalten. Ob Seele, Nerven oder Abwehrkräfte: Wenn nur eines aus dem Gleichgewicht gerät, hat das Folgen für die beiden anderen. Doch wir können viel tun, um dieses Netzwerk gezielt zu stabilisieren! Die Rundum-Gesund-Formel >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung, eine Flüssigkeit, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien – auch Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art – bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist! CDL-Lösung mit Pipette >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren. Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung! Du bist dein Guru >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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