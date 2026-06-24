Mondkraft heute 24. Juni 2026 – Mondpause – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute startet mit einer kurzen, ermüdenden Mondpause in den Tag. Der tiefgründigen Mond im Skorpion löst unterschiedliche Emotionen aus. Bleiben wir in allen Situationen authentisch! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 8.45 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Quadrat Pluto – Mondpause.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Die Gefühle nehmen wir an Skorpion-Tagen viel intensiver wahr als an anderen Tagen. Das gilt für die positiven, aber auch genauso für die negativen Emotionen. Akzeptieren wir einfach alles, was in uns gerade so vorgeht!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause – Mond im Skorpion
Wir starten heute mit der Mondpause zum Mond im Skorpion in den Tag, die zwar nur bis 8.45 Uhr anhält, jedoch könnte es uns schwerer fallen aufzustehen. Zudem sorgt ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns den ganzen Vormittag hindurch belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.
Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders bis Mittag darauf, was um uns herum geschieht!
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Wir sind aufgefordert, mit der nötigen Ruhe in den Tag zu starten, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.
Es besteht außerdem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.
Vieles wird uns vorerst nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Durch den Einfluss der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion werden alle unsere emotionalen Empfindungen tiefgründiger und analytischer. Unbewusste emotionale Themen drängen dadurch an die Oberfläche und verlangen nach Beachtung.
Beim Mond im Skorpion sind wir Meister der Selbstkontrolle, wenngleich wir das oft genug nicht wahrnehmen. Bei den vielen heftig brodelnden Emotionen unterliegen wir oft der falschen Einschätzung, der Gefühlsmensch schlechthin zu sein. Doch die starken Emotionen legen sich wie eine Schicht über unsere eigentlichen, wahren und sehr verletzlichen Gefühle.
Diese Gefühle liegen tief vergraben wie in einem Keller – verdeckt und zugeschüttet und mit einem dicken Deckel verschlossen. Alle Verletzungen, alle Trauer, alle Wut, alle Furcht, liegen hier begraben. Haben wir dennoch keine Angst, uns diesen Schattenthemen zu stellen, auch wenn die Gefühle oftmals zu intensiv scheinen, um eine Erinnerung oder eine Konfrontation mit ihnen auszuhalten.
Gehen wir mithilfe der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion allen unbequemen Dingen auf den Grund und holen sie ans Tageslicht!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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