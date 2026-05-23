Mondkraft heute 23. Mai 2026 – Halbmond in der Jungfrau am Portaltag

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in der Jungfrau am Portaltag für einen schwierigen Start in das Pfingstwochenende. Venus und Neptun befeuern die negative Mondenergie. Pluto kann wohlwollend in das Tagesgeschehen eingreifen. Gehen wir Konflikten aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Halbmond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Zwillingen – Mond Quadrat Venus – Mond Quadrat Neptun – Mond Trigon Pluto – Portaltag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Halbmond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in der Jungfrau an diesem Portaltag dafür, dass wir den Start ins Pfingst-Wochenende als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Der Halbmond in der Jungfrau bringt auch negative Energien mit sich, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen. Probleme können sich heute in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird.

Manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein, sondern versuchen wir, mit der nötigen Gelassenheit allen Streitgesprächen aus dem Weg zu gehen. Die Halbmond-Mondphase wird jedoch vor allem unsere Beziehungen belasten, denn eine schlecht gelaunte Venus sorgt für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, das eigene Selbst und seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

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Der Halbmond in der Jungfrau hat am heutigen Portaltag jedoch nicht nur negative Energien im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte, damit wir unbelastet in die nächste Mondphase starten können.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Etwas Abstand und eine objektivere Haltung gegenüber den Einschränkungen helfen uns, über die schwierigen Einflüsse unbeschadet hinweg zu kommen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau

Zu den ohnehin schwierigen Einflüssen gesellt sich gegen Mittag auch ein negativ eingestellter Neptun, der im Quadrat zum Halbmond in der Jungfrau steht. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden. Um hier das rechte Maß zu finden, braucht es einen gesunden Realismus.

Lediglich Pluto greift gegen 15.00 Uhr durch ein Trigon, das er zum Halbmond in der Jungfrau bildet, wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben. Dementsprechend haben wir die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend einzusetzen.

Bei Mond-Pluto-Aspekten treffen zudem die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes immer auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Mit dem Trigon von Pluto zum Halbmond in der Jungfrau verspüren wir intensive Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Außerdem sind wir fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Mit Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die starke Pluto-Energie am besten kanalisieren!

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Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau am Portaltag

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen. Weise deinem Darm den rechten Weg! Vegane RMS Tropfen >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen. Schumann Wellengenerator >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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