Mondkraft heute 23. März 2026 – Mondpause zum Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Mondpause zum luftig-leichten Mond in den Zwillingen. Neptun, Pluto und Saturn haben positiven Einfluss auf das Gefühlsleben. Freuen wir uns auf die Leichtigkeit des Seins! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 11.30 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen – Mond Sextil Neptun – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Saturn – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Zwillingen
Den ganzen Vormittag werden wir intensiv von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Neptun als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.
Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun zeigt ausserdem günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.
In unserer Beziehung herrscht grosses Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners. Wir kommen sehr freundschaftlich und friedlich miteinander aus, weil wir Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden werden. Mit unserer Sensibilität bekommen wir auch sofort kleinere Unstimmigkeiten mit und können diese lösen, da dieses Sextil die Abkehr von Stolz und Prestige-Denken beinhaltet.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns während der Mondpause, die bereits um 7.45 Uhr begonnen hat, mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt. Somit werden wir von dem Energiemangel, den normalerweise eine Mondpause mit sich bringt, nichts zu spüren bekommen. Wir erhalten vielmehr die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen.
Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen, das einem inneren Ruhepol entspricht. So können wir auch in stürmischen Lebenssituationen meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert mit großer Konzentration einsetzen. Uns geht es dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.
Lassen wir uns von den starken Gefühlen leiten!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen
Saturn schenkt uns nach der Mondpause durch ein harmonisches Sextil zum Mond in den Zwillingen bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.
Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.
Wem es gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
Richten wir den Blick in die Zukunft!
.
Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Telegram-Kanal der Alpenschau >>>
Die Alpenschau auf Facebook >>>
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.