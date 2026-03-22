Weg zu besserer Gesundheit: Im Körper Heimat finden

In Zeiten zunehmender Bindungslosigkeit ist uns auch derjenige fremd geworden, der uns am nächsten ist: der eigene Körper.

Steht er uns nicht so zu Diensten, wie wir es wollen, ärgern wir uns über die defekte Maschine, die wir zu sein glauben.

Vor allem an unserem Umgang mit schweren Krankheiten wird deutlich, wie regelrecht kriegerisch wir uns gegen uns selbst wenden.

Doch wir sind nicht nur Körper. Wir sind auch Psyche, Seele, Geist.

Der beste Weg zu einer besseren Gesundheit ist, sich seinen Körper zum Freund zu machen.

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Das Buch der Physiotherapeutin Monika Leitner zeigt Wege, wie wir wieder Verbindung zum eigenen Körper aufbauen können und dauerhaft gesund werden und bleiben! Hier weiter.

Im Körper Heimat finden

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Man kann nicht nicht kommunizieren.

Dieses Axiom des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick (1921 bis 2007) lässt sich auf alles Lebendige anwenden. Alles ist Information. Jede einzelne Körperzelle ist mit Intelligenz ausgestattet und hat gewissermaßen etwas zu sagen. Auch die etwa 39 Billionen Mikroben, die in unserem Körper angesiedelt sind, kommunizieren.

Wo kommuniziert wird, läuft die Sache gewissermaßen rund. Die Nachrichten laufen von einem Sender zu einem Empfänger. Beide sorgen dafür, dass der Organismus im Interesse aller so gut wie möglich funktioniert und so lange wie möglich am Leben bleibt.

Problematisch wird es, wenn Informationen blockiert werden. Staus und Verdrehungen hindern die Nachrichten daran, zu zirkulieren. Die Energie fließt nicht mehr richtig. Bei Krebs zum Beispiel haben die Krebszellen regelrecht verlernt, mit ihrer Umgebung zu kommunizieren.

Sie kapseln sich vom Gesamtorganismus ab und funktionieren nach eigenen Regeln. So ist ein Gesundheitsproblem in gewisser Weise immer auch ein Kommunikationsproblem. Von Krankheit bis Krieg: Wo die Kommunikation nicht richtig läuft, entstehen Schmerz und Leid.

Die häufigste Antwort der industriellen Medizin darauf ist die Bekämpfung des Symptoms. Man tötet sozusagen den Boten, der die Nachricht überbringt. Das ist dumm. Denn damit ist das Problem nicht gelöst. Es wird sich an anderer Stelle manifestieren, dieses Mal deutlicher.

Auf diese Weise werden chronische Krankheiten regelrecht herangezüchtet — und Patienten, die ein Leben lang abhängig von Behandlungen und Medikamenten sind.

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Auf dem falschen Weg

Unser Gesundheitswesen ist zu einer Art Krankheitswirtschaft verkommen. Es geht in erster Linie nicht mehr darum, Krankheiten zu vermeiden oder sie dauerhaft zu heilen, sondern sie so früh wie möglich zu erkennen, um sie dann so lange wie möglich zu behandeln.

Krankheiten sind zu einem profitablen Wirtschaftszweig geworden und viele Ärzte zu Handlangern der Pharmaindustrie. Das ist nicht nur gemeinhin bekannt. Es ist auch gefährlich. Laut einer US-amerikanischen Studie sind medizinische Irrtümer die dritthäufigste Todesursache in unserer industrialisierten Welt.

An erster Stelle stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Menschen sterben aufgrund von Diagnosefehlern, Überdosierungen, vermeidbaren Komplikationen und Kommunikationsproblemen. Die Studie bezieht sich nur auf Ereignisse in Kliniken. Die Todeszahlen wären bedeutend höher, wenn ambulante Behandlungen oder Behandlungen in Pflegeheimen dazukämen.

Der Blick der Experten und Spezialisten verliert sich im Detail. In einer zunehmend sezierten und atomisierten Welt hat sich das Erfassen des Gesamten verloren. Kommunikation jedoch betrifft das Ganze. Ein Problem kann nicht nur auf einer Seite gelöst werden.

Es braucht also Ärzte und Therapeuten, die sich wieder mit dem Ganzen beschäftigen — so, wie es die Medizin immer getan hat.

Körper und Geist gehören zusammen. Ob in der vedischen oder der chinesischen Medizin, in der Antike oder im Mittelalter, in der Naturheilkunde oder den traditionellen Heilmethoden auf der ganzen Welt: Stets verstanden die Menschen Heilprozesse als etwas Ganzes.

So sieht es auch die Physiotherapeutin Monika Leitner. Sie weiß um die Wichtigkeit ganzheitlicher Perspektiven und die Bedeutung der Kommunikation. Mit ihrem Buch „Körperkompetenz“ eröffnet sie einen Zugang zum Körperwissen und zu den Selbstheilungskräften, über die jeder Organismus verfügt.

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Es sind unsere Gedanken und Gefühle, die uns krank oder gesund machen. Krankheit ist eine Aufforderung, eine geistige Fehlhaltung zu korrigieren uns mit uns selbst wieder ins Reine zu kommen. Der Weg zur vollkommenen Heilung ist der Weg zum Einswerden mit sich selbst! Hier weiter.

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Wunderwerk

Uns steht viel mehr Potenzial zur Verfügung, als wir gemeinhin glauben.

Wir sind der heutigen Maschinenmedizin nicht hilflos ausgeliefert und können eine Menge dafür tun, gesund zu bleiben oder zu werden. Damit sich die Körperkompetenz entwickeln kann, sind keine Spezialisten gefragt — wir sind an der Reihe.

Wir sind dazu aufgefordert, uns aus der Ohnmacht zu befreien, die uns zu hilflosen Patienten macht, Verantwortung für Leib und Leben zu übernehmen und mit unserem Körper in Kontakt zu treten. Voraussetzungen hierfür, so Monika Leitner, sind Neugierde, Respekt und Verständnis.

Eine wichtige Basis ihrer Arbeit ist die Psychoneuroimmunologie, eine Wissenschaft, die sich mit den Wechselwirkungen der Psyche, des Nervensystems und des Immunsystems beschäftigt und die Beziehungen zwischen Materiellem und Immateriellem wiederherstellt.

Ihr Buch ist ein Wegweiser zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und innerem Frieden und vermittelt wichtiges Grundwissen für die eigene Gesundheit.

Gesundheit ist kein starrer Zustand, sondern ein kontinuierliches und ununterbrochenes Ausbalancieren. Die industrielle Medizin mit ihren Diagnoseverfahren bietet nur Momentaufnahmen. Für den Überblick sind wir zuständig.

Machen wir uns zunächst klar, was für ein Wunderwerk der menschliche Körper ist. Er besteht aus etwa 37 Billionen Zellen und über 200 verschiedenen Zellarten, von denen jede eine spezifische Aufgabe hat, um das reibungslose Funktionieren des Organismus zu gewährleisten.

Ein Erwachsener hat 206 Knochen, lebendes Gewebe, das ständig neu auf- und abgebaut wird. Über 600 Muskeln sind verantwortlich für Bewegung, Stabilität und Wärmeproduktion.

Wenn man alle Blutgefäße des menschlichen Körpers aneinananderreihen würde, ergäbe sich eine Länge von etwa 100.000 Kilometern, auf denen Blut, Nährstoffe, Hormone und Abfallprodukte transportiert werden.

Unser Herz schlägt etwa 100.000 Mal am Tag. 86 Milliarden Neuronen stehen uns in unserem Gehirn zur Verfügung, die durch Billionen von Synapsen miteinander verbunden sind.

Die Macht der Worte

Dank der Neuroplastizität unseres Gehirns sind wir dazu in der Lage, aus alten Gedankenmustern auszusteigen und neue Gedankenpfade einzuschlagen. So können wir unsere eigene Wirklichkeit mitgestalten. In zahlreichen Fallbeispielen und begründet auf wissenschaftlichen Studien zeigt Monika Leitner auf, wie es funktionieren kann, aktiv für die eigene Gesundheit zu wirken.

Der Kommunikation kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Wie sprechen wir mit unserem Körper? Mäkeln wir dauernd an ihm herum oder behandeln wir ihn wie einen guten Freund? Wer etwas für seine Gesundheit tun will, sollte freundlich mit seinem Körper umgehen.

Krankheiten und Störungen sind nicht unsere Feinde! Sie informieren uns darüber, dass es ein Problem gibt, was gerade gelöst wird, so gut es möglich ist. Worte sind nicht neutral. Sie haben Bedeutung und wirken sich entweder positiv oder negativ auf den Organismus aus.

Worte wie „danke“ oder „ich liebe dich“ wirken Wunder. Das ist keine Magie, sondern Wissenschaft. Wer seinen Körper so annimmt, wie er gerade ist, wer ihn achtet und Vertrauen zu ihm hat, tut viel für seine Gesundheit. Krankes braucht Pflege, keine Vorwürfe und Tadel.

Die innere Einstellung ist entscheidend, ob wir gesund sind oder krank. Embodiment heißt die wechselseitige Wirkung zwischen Körper und Psyche. Wenn es uns gut geht, lächeln wir. Wenn wir lächeln, geht es uns gut. Eine gerade Haltung wirkt gegen Niedergeschlagenheit. Von welcher Seite wir auch schauen: Das eine bedingt das andere.

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Neue Kultur

Monika Leitner spricht sich für eine Wiederbelebung des Begriffs Körperkultur aus: einer Kultur, in der der Körper geehrt und gepflegt wird. Achtsames Körpertraining ist eine Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen und sich über seine Gefühle bewusst zu werden.

Wie gehe ich mit Druck um, mit Spannungen in der Muskulatur? Motivieren oder lähmen sie mich? Reagiere ich mit Aggressionen oder mit Apathie? Wie gehe ich mit Schwäche um? Gelingt es mir, nach der Anspannung loszulassen?

Hierbei wirken körperliche und gedankliche Übungen zusammen. In Experimenten wurde festgestellt, dass Volleyballer eine höhere Sprungkraft haben, wenn sie sich vorstellen, fliegen zu können. Versuchspersonen, die sich zwölf Wochen lang täglich fünfzehn Minuten vorstellten, den Bizeps zu trainieren, hatten tatsächlich einen Kraftzuwachs von 13,5 Prozent.

Das Buch von Monika Leitner gibt zahlreiche konkrete Übungen für Meditation, Introspektion, Achtsamkeit, Intuition und Atmung, die das körperliche Training begleiten. Es gibt Anregungen, erneut zu fühlen und zu berühren, sich zu erden und zu entspannen, zu genießen und zu lachen, zu singen und den Körper zu dehnen und immer wieder in Kontakt zu ihm zu gehen.

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Glück und innerer Frieden sind Zustände, nach denen wir uns alle sehnen. Doch wie können wir sie erlangen? Durch den Schlüssel zu einem neuen Bewusstseinsraum kannst du Heilung erfahren. Komm zur Ruhe. Erfahre Frieden. Finde dich selbst. Wir alle tragen die Fähigkeit zur inneren Heilung bereits in uns, auch du! Hier weiter.

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Goldene Mitte

Es macht gesund, in der Natur zu sein, Vertrauen und Geduld zu entwickeln und gewissermaßen im Lebensfluss zu schwimmen.

Auch schwere Erkrankungen wie Krebs und Diabetes können überwunden werden, wenn wir wieder in Kontakt gehen: zu anderen, zur Natur, zu unserem Körper, zu uns selbst und unseren innersten Bedürfnissen und Wünschen.

Gesundheit ist ein dynamisches Gleichgewicht für das wir uns in Bewegung setzen müssen. Das bedeutet auch, die eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen und einen Moment der Instabilität zu akzeptieren.

Wir kommen nicht voran, wenn wir nicht ein Bein nach dem anderen heben und dabei auch Ungleichgewicht riskieren. Der gehende Mensch impliziert beides.

In klar verständlicher und unaufgeregter Weise ermutigt Monika Leitners Buch „Körperkompetenz“ jeden, dem seine Gesundheit am Herzen liegt, sich gleichzeitig zu erden und aus der Reihe zu tanzen, um eigene Wege zu gehen.

Sie benennt die Missstände, ohne ihnen ihre Energie zu geben und in der Empörung stecken zu bleiben. Ein guter Einstieg für Menschen, die sich einen Freund im Leben wünschen, der immer an ihrer Seite ist und stets im besten Sinne und zum Wohle des Ganzen agiert.

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Hochwirksame 5-Minuten-Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und schenken rund um die Uhr frische Energieschübe für alle, die mit klarem Kopf und voller Elan durch den Tag gehen wollen! Hier weiter.

Liebe spendet nicht nur Mitgefühl und Kraft, sondern ist zugleich ein starkes, dynamisches und praktisches Mittel spirituellen Erwachens. Ein reifes Herz kann versteckte Blockaden überwinden, wir können unser Herz besänftigen und zugleich stärken, aber können auch von den schmerzvollsten Erfahrungen unseres Herzens lernen. Die Macht der Liebe kann man ganz praktisch in jeden Augenblick seines Alltags integrieren! Hier weiter.

Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus! Wäre es doch nur so einfach Trotz aller guten Vorsätze lässt man sich doch wieder unterkriegen, leidet unter Stress, negativen Gedanken und den immer gleichen Selbst-Sabotagemustern. Doch es geht auch anders! Hier weiter.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist das biochemische Gleichgewicht. Schamanen nennen es Matrix. Diese energetisch-biologische Matrix bestimmt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Vadim Tschenze stellt eine Fülle von Rezepten, Übungen und energiemedizinischen Methoden zur Selbstbehandlung vor etwa Tipps zur Stärkung der Aura oder Atemübungen, mit denen Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst werden können – Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

“Vorbeugung und Heilung ist der Ersatz der Ursache durch Wirkung..!” Beherzigt man dieses simple ursächliche Grundprinzip, ist Heilung selbst dann möglich, wenn die symptomatisch orientierte Schulmedizin längst versagt hat.

Wie Selbstheilung möglich ist, wenn die Ärzte nicht mehr weiter wissen… Hier mehr erfahren >>>.

Der Vagusnerv ist ein Selbstheilungsnerv. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Durch die Aktivierung vom Vagusnervs finden Körper und Seele in ihre natürliche Balance zurück, in der die Selbstheilungskräfte ihre machtvolle Wirkung entfalten können – Hier weiter.

„Jede Heilung ist eine Selbstheilung und die Vorstellungskraft dient dabei als Heilmittel“. Kein Krankheitsbild ist zu 100% sicher vor unseren eigenen Selbstheilungskräften. Die Wirkung jeglicher Medizin wird durch innere Ruhe und unsere Vorstellungskraft verstärkt – Hier weiter.

In Küchenkräuter steckt so viel mehr als nur guter Geschmack. Sie sind voller heilsamer Wirkstoffe, die wir wunderbar auch als Tee, Creme, Öl oder selbst hergestellte Tinkturen mit erstaunlicher Wirksamkeit nutzen können. Schon mit wenigen Kräutern können wir auf der Fensterbank eine kleine, hochwirksame Hausapotheke errichten. 10 Kräuter gegen 100 Krankheiten >>>.

Weshalb gibt es trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet der modernen Medizin noch immer so viele chronisch Kranke? Weshalb sterben trotz enormer Anstrengungen auf dem Gebiet der Krebsforschung noch immer so viele Menschen an Krebs? Weshalb können in vielen Fällen die wirkungsvollen Selbstheilungskräfte ihre Aufgabe nicht erfüllen? Die Antwort auf diese Fragen findest du hier >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Der Fermentierungsprozess macht den Extrakt haltbar, wodurch er ohne Pasteurisierung geliefert werden kann. So enthält der Extrakt außerdem lebende Milchsäurebakterien.

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Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können, erfährst du hier >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

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Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

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Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

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