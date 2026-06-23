Mondkraft heute 23. Juni 2026 – wankelmütiger Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage löst durch schwierige Planetenverbindungen Spannungen aus. Positive Einflüsse stellen die Ausgeglichenheit wieder her. Stellen wir uns den Herausforderungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Halbmond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Merkur Konjunktion Jupiter – Mond Trigon Saturn – Mond Trigon Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir haben uns zwar viel vorgenommen, aber der Waage-Mond macht uns immer wieder unentschlossen und wir tun uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Zentrieren wir uns zwischendurch mit Meditation und Entspannungsübungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute weckt durch den Waage-Mond wie immer den Wunsch nach Harmonie, Liebe und Ausgeglichenheit, doch kann eine eher herausfordernde Konjunktion zwischen Merkur und Pluto für einige Schwierigkeiten und Herausforderungen sorgen, die es zu beachten gilt.

Versuchen wir, die positiven Einflüsse von Saturn und Jupiter, die sich durch ihre Energien mit dem ausgleichenden Mond in der Waage in einem Trigon verbinden zu nutzen, um den disharmonischen Schwingungen der Merkur-Pluto-Konjunktion entgegenwirken zu können.

Beziehungen, Freundschaften und die Liebe stehen jedoch trotz der Merkur-Pluto-Spannung unter einem guten Stern. Nutzen wir die Gelegenheit, um eventuelle Unstimmigkeiten anzusprechen und diese aus dem Weg zu räumen.

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Unter dem Einfluss der diplomatischen Waage gelingt es uns besser als sonst, auch schwierige Themen zu besprechen und gute Kompromisslösungen zu finden. Wenn es uns gelingt, den den goldenen Mittelweg zu wählen, können wir diesen Tag weitgehend konfliktfrei erleben.

Unterstützung erhalten wir dabei, wie bereits erwähnt, durch die Trigone, die Saturn und Jupiter zum Waage-Mond bilden. Trigone zählen zu den schönsten und besten Aspekten überhaupt, da sie rundherum harmonisch wirken. Wir erhalten zudem die Möglichkeit auf mehr Tiefe, auf mehr Verbundenheit und mehr Sicherheit in uns selbst.

Teilen wir unsere Kräfte gut ein, um die anfallenden Herausforderungen durch die ausgleichende Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage meistern zu können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Tagesbestimmend wir bei der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond die Konjunktion von Merkur und Pluto sein, die ein Umdenken erfordern. Auch wenn bei dieser Konstellation unser Denken und Handeln intensiviert sind, müssen wir darauf achten, dass Machtplanet Pluto keine falschen Erwartungen in uns weckt und unsere Handlungsweisen in eine falsche Richtung lenkt.

Allerdings können wir bei dieser Konjunktion auch profitieren, wenn es uns gelingt, die Macht der Gedanken positiv zu nutzen. Da Pluto auch immer in die Tiefe geht, könnten zudem so manche Geheimnisse gelüftet werden. Pluto hat es auch an sich, dass er uns nun die Kraft gibt, andere Menschen zu beeinflussen.

Wir sollten deshalb sehr verantwortlich mit dieser starken Energie umgehen. Denn wenn wir zu radikal mit den plutonischen Kräften verfahren und keine Rücksicht auf den Gefühlsbereich anderer nehmen, sind Konflikte vorprogrammiert.

Werden wir uns heute der eigenen Gedankenwelt bewusst. Achten wir auf die Macht der Gedanken und lenken diese in positive und konstruktive Bahnen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Taurin ist eine Aminosäure, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper erfüllt und vielfältige Wirkungen hat. Es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion, Osmoregulation und der Bildung von Gallensäuren. Taurin ist auch wichtig für die Herzfunktion, das Nervensystem und die Augen. Taurin-Kapseln >>>

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Adina Markowz, bekannt als die »Minimalismuse«, hat alles aussortiert, was nicht mehr zu ihrem Leben passte – und dabei volle Schränke und überfüllte Terminkalender gegen etwas viel Wertvolleres eingetauscht: Klarheit, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Ganz ohne Zwang, Druck oder Verzicht. In spielerischen, tiefgreifenden und leicht anwendbaren Übungen zeigt sie dir, wie du Minimalismus in verschiedenen Lebensbereichen für dich nutzen kannst. Erfüllter leben mit Minimalismus >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nicht alle Stürme kommen, um dein Leben zu verwüsten und durcheinander zu wirbeln. Manche kommen, um dir den Weg freizumachen. Und manchmal muss es krachen, damit es richtig weitergehen kann!

. Steigen wir aus dem permanenten Gedankenkino aus und legen festgefahrene Verhaltensmuster ab. Machen wir uns bewusst, dass wir mehr sind als unsere Gedanken und Reaktionen. So können wir realisieren, dass wahrhaft Großes wie Liebe und innerer Friede jenseits unseres begrenzten Verstandes liegen. Alte Probleme lösen sich, Leichtigkeit und Freude stellen sich ein, das Leben gelingt. Leben im Jetzt >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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