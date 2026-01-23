Mondkraft heute 23. Januar 2026 – Mondpause – Mars im Wassermann

Die Mondkraft heute schenkt nach der Mondpause mit dem energiegeladenen Mond im Widder enorme Kraft. Die Verbindung von Sonne und Pluto kann tiefgreifende Veränderungen bewirken. Mars im Wassermann bringt frische Impulse mit sich und weckt die Lust auf neue Projekte. Machen wir mutige Schritte nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.30 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Wassermann – Sonne Konjunktion Pluto – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Geben wir uns die Zeit, um alle Emotionen unter einen Hut zu kriegen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Gerade während der Mondpause, die von Mittag an zu spüren sein wird und um 14.30 Uhr mit dem Mondwechsel zum Mond im Widder endet, brauchen wir die innere Ruhe und Klarheit des Geistes. Wir erhalten durch die Mondpause die Gelegenheit, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren. Gönnen wir uns also kleine Verschnaufpausen, um vom Alltagsstress runterzufahren und in der Stille die Kraft zu finden.

Wenn wir die Zeit in der Mondpause aktiv für die Heilung von Körper, Geist und Seele nutzen, stellt sich innere Ausgeglichenheit ein. Vermeiden sollten wir jedoch körperliche Anstrengung, Streit oder Kopfzerbrechen. Meditieren, Yoga und andere geistige Vorhaben sind hingegen Balsam für die Seele.

Die unbändige Kraft vom Mond im Widder können wir nach der Mondpause nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben. Die feurige Energie des Widder-Mondes lässt sich somit für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen, wobei konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

.

.

Wir können während der Mondpause auch die Konjunktion zwischen der lebensspenden Sonne und dem machtvollen Pluto nutzen. Bei dieser Konjunktion haben wir Zugang zu höheren Sphären, die uns nicht nur inspirieren, sondern auch eine hohe Regenerationsfähigkeit schenken, sowohl für uns als auch für andere.

Wir verfügen durch die Sonne-Pluto-Konjunktion über eine enorme Energie, mit der wir den eigentlichen Sinn einer Sache erkennen und tiefgreifende Veränderungen in unserer Umgebung bewirken können. Allerdings sind wir zu fanatisch und beinahe besessen von einer Idee oder einem Menschen und verspüren einen starken Drang, alles und jeden kontrollieren zu wollen.

Wir wollen in allen Bereichen um jeden Preis dominieren und „überfahren“ regelrecht jeden, der uns widerspricht. Unkontrolliert und unbewusst laufen wir aber dann Gefahr, unser eigenes Leben durch die diktatorischen Anwandlungen mitunter selbst zu zerstören, was dann zu plötzlichen radikalen Veränderungen führen kann, die so nicht gewollt sein werden. Letztendlich schaden wir durch dieses Machtstreben nur uns selbst!

Gehen wir nicht zu stürmisch an unsere Vorhaben heran und zeigen uns anderen gegenüber aufgeschlossener!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Wassermann

Der Zeichenwechsel von Mars in den Wassermann verlangt heute unsere besondere Aufmerksamkeit. Es beginnt ab 10.15 Uhr eine völlig neue Phase voller Dynamik, frischer Impulse und aufregender Möglichkeiten, die erst am 2. März 2026 wieder endet, da Mars dann in die sensiblen Fische weiterzieht.

Mars in Wassermann ist auf jeden Fall eine Zeitspanne, die ganz der Experimentierphase in allen Lebenslagen gewidmet ist. Wir können aus der Starre erwachen und uns ganz neuen Projekten widmen. Statt wie zuvor unter Mars im Steinbock auf Sicherheit zu setzen, handeln wir jetzt mutiger und unkonventioneller. Mars reizt uns, Neues zu entdecken und kreative Richtungen einzuschlagen.

Langeweile darf dabei auf gar keinen Fall aufkommen, aber mit den stürmischen Mars-Energien ungebremst voran zu preschen, sollten wir dennoch tunlichst vermeiden. Finden wir das richtige Mittelmaß, dann werden uns die Erkenntnisse in dieser Zeitqualität auf eine Welle des Erfolgs führen.

Begeben wir uns in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes für uns bereit hält!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen.

. *****

.

Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

