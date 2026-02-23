Mondkraft heute 23. Februar 2026 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier sorgt durch Rebell Uranus und Denkerplanet Merkur für so manche Überraschung und bereichert durch spontane Eingebungen, aufregende Erlebnisse und gute Nachrichten den Start in die neue Woche. Öffnen wir uns für Neues und lassen der Seele Flügel wachsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Fischen – Merkur Trigon Uranus – Mond Konjunktion Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Haben wir keine Angst davor, neue Wege einzuschlagen, auch wenn diese anstrengend sind. Je beschwerlicher ein Weg ist, umso schöner wird das Ankommen und das Ziel sein.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt durch Uranus im Stier und Merkur in den Fischen positive kosmische Einflüsse, die es zu nutzen gilt. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten besonders gut einsetzen, um Schönes zu erschaffen und alles vorwärts zu bringen, was wir bis jetzt auf die lange Bank geschoben haben.

Eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht heute unter einem guten Stern. Suchen wir auch die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, denn die außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeit lässt alle Gespräche in harmonischen Bahnen verlaufen.

Grandiose Ideen erhalten wir durch ein besonders inspirierenden Trigon von Merkur und Uranus, da es uns durch plötzliche Eingebungen bereichert. Bei diesem Trigon sind wir zugleich intuitiv veranlagt, besitzen eine originelle und schnelle Denkweise und sind geistig sehr flexibel. Dabei erkennen wir intuitiv, was richtig und was falsch ist. Wir rebellieren bei diesem Trigon aber auch gern gegen althergebrachte Ansichten und Meinungen, was sich in unserem Erfindungsreichtum niederschlägt.



.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Die positive kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier hilft uns in erster Linie dabei, alles was noch anliegt zum Abschluss zu bringen. Selbst wenn es um schwierige emotionale Themen geht, können wir heute gut damit umgehen. Es gelingt uns zudem mit der Unterstützung der Venus, die auch Zeichenherrscher des Stiers ist, alles Unbewusste und Ungeklärte zu verarbeiten.



Das gibt unserem Gefühlsleben mehr Klarheit und Stabilität für weitere Aufgaben. Durch die positiven kosmischen Einflüsse können wir zudem alte Ängste besiegen und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” bringen. Wir können den Kontakt zu unser inneren Welt intensivieren und es gelingt uns, nicht gegen unsere Gefühl zu handeln!



Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier für alle Tätigkeiten, die uns mental herausfordern und zeigen wir uns kommunikativ!



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Achten wir allerdings heute auf Uranus, der durch eine Konjunktion zum Mond im Stier am frühen Abend seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Planet Uranus steht als Revolutionär für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie aber auch als Vernichter tätig ist, um Neues zu schaffen und ebenso für so manche überraschende Wendung sorgen kann.



Alle Ereignisse, die uns durch den Uranus-Einfluss begegnen, zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann. Das Hauptaugenmerk liegt bei der Konjunktion zum Mond im Stier auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei diesem Uranus-Einfluss dennoch auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Oft haben wir zwar gar keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollten wir nicht blindlings unrealisierbaren Plänen nachjagen!



Nutzen wir die Mondkraft heute dazu, um uns mutig nach vorne zu bewegen und die Manifestationskräfte wirken zu lassen!



.

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Herrscherplanet Venus in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Griffonia gehört zu den antidepressiven Heilpflanzen und wirkt stimmungsaufhellend. Griffonia steigert die Konzentration, fördert die psychische Belastbarkeit und ist schmerzhemmend. Griffonia enthält zudem reichlich L-5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Diese wertvolle Aminosäure wird im menschlichen Körper in den Botenstoff Serotonin umgewandelt und sorgt bei Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen für mehr seelisches Wohlbefinden. Griffonia Kapseln >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Wurzelkraft ist ein omnimolekulares Naturlebensmittel, welches das Wohlbefinden fördert und Vitalität für ein Leben in Balance schenkt – Löffel für Löffel ein basischer Genuss, der stärkt. Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt. Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist WurzelKraft der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht! WurzelKraft – vegan (bio) >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. 50 Rituale für die Seele >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.